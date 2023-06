El Mariana en shock con el invento que descubrió en Guatemala

"El Mariana" es uno de los streamers más importantes y reconocidos internacionalmente que tiene México. Este joven, cuyo nombre real es Osvaldo Palacios, realizó un viaje donde vivió aventuras inesperadas.

El youtuber estuvo de visita en Guatemala y compartió varias de sus experiencias en el país mediante sus redes sociales, donde decenas de seguidores guatemaltecos le dieron la bienvenida.

Entre los destinos que más lo deslumbraron se encuentran el Volcán de Pacaya, Antigua Guatemala, el mercado central y la Ciudad Cayalá. Aunque es preciso destacar, que ninguno de estos paisajes lo dejó tan deslumbrado como el invento que descubrió allí.

El Mariana sorprendió a todos en su visita a Guatemala. Fuente: Instagram @elmarianaa

El espectacular invento que dejó mudo a "El Mariana"

"El Mariana" publicó un video en donde mostró un invento guatemalteco que lo dejó sumamente sorprendido, y que incluso comparó con la versión mexicana.

"Disculpen mi ignorancia si soy un pendejo, pero Guatemala está avanzada en años luz porque tienen un ecofiltro. Básicamente es una madre de cerámica que le echas agua de la llave y sale agua potable", comenzó. "Nosotros tenemos acá en Monterrey hay un filtro que se conecta al refrigerador y ya está, se chingó. Pero tener una madre de cerámica que le echas agua de la llave y filtraba el agua en base a una madre de barro, eso está increíble", expresó el streamer, quien no dejó de elogiar este aparato: "Guatemala sabe cosas, no avanzan porque no quieren, muy bonito", sentenció.

Hay que decir que el aparato en cuestión se trata de un ecofiltro, un dispositivo para filtrar agua hecho de una mezcla de arcilla con serrín de pino, todo recubierto con un barníz de plata coloidal el cual retiene el 99% de bacterias y restos fecales, presentes en casi toda el agua entubada del país.

Este fue un proyecto concebido por José Fernando Mazariegos, en la década de los 80, sin embargo nunca fue patentado, por lo que se fabrica en más de 37 países en desarrollo y garantiza el consumo de agua limpia a millones de personas a muy bajo costo.