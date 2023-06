El mal momento que vivió Lorna Cepeda, la “Peliteñida” de “Yo soy Betty, la fea” en Guatemala

La famosísima actriz colombiana Lorna Cepeda, quien supo interpretar a Patricia Fernández en la telenovela "Yo soy Betty la fea", enfrenta los estigmas de las rubias, en donde se reivindica más allá de la célebre "rubia peliteñida".

Esta artista de fama internacional sorprendió a varios de sus seguidores con una visita inesperada a Guatemala. Lo cierto es que la artista ha logrado escalar en el posicionamiento de sus redes, transformándose en una enorme creadora de contenido de nuestro país.

Lo curioso fue que pese a su crecimiento como influencer, Cepeda se dio cuenta un poco tarde de que u trabajo tenía nombre como tal.

Foto: Instagram de Lorna Cepeda

Así fue como trataron de "estúpida" a Lorna Cepeda

Lorna Cepeda, quien ha cautivado a su audiencia con sus sketches de comedia, se presentó en el Content Hub Bam, un evento dedicado a la creación de contenido y fue allí donde esta actriz compartió cómo decidió mostrarse tal y como es en sus redes sociales y cómo toda su comunidad fue creciendo.

"Hace rato que me dijeron, ‘¿Cómo te va de creadora de contenido?’ ‘¿Cómo así creadora de contenidos? Yo pongo lo que quiero en Instagram o programas en TikTok...’ y me dice: ‘Ay, estúpida’, literal me dice así, estás creando contenido para las redes", compartió Lorna, recordando como fue que se dio cuenta de su nuevo rol como creadora de contenido.

Además, Lorna contó toda su experiencia y aprovechó para también brindar un consejo para los nuevos creadores de contenido que quieran incursionar en el mundo de las redes sociales: "Sean fieles a lo que quieren, vayan y muestren su talento. Lo que quieran hacer, háganlo fieles a lo que les gusta. Sean perseverantes, paciencia, esto no es de un día para otro, esto requiere trabajo y tiempo", aseguró la consagradísima actriz que cuenta con más de 2.8 millones de seguidores.