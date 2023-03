En TikTok abundan vídeos de personajes que saltan a la fama por su talento para bailar, cantar o caracterizarse como celebridades. Sin embargo, uno de los que ha llamado la atención de internautas es el “Bad Buki”, en particular, por su manera de imitar a Marco Antonio Solís.

Desde hace tiempo, en la app china comenzaron a circular metrajes del imitador, quien se caracteriza por interpretar las canciones del reguetonero Bad Bunny, pero sin perder el estilo de voz del cantautor mexicano.

El éxito del Bad Buki ha sido tan contundente que cada video que sube alcanza miles de reproducciones y comentarios donde sus fans le solicitan que lance sus propias canciones en plataformas como Spotify.

El imitador Bad Buki saltó a la fama con sus propios covers. Foto: Facebook Marco Antonio Ruiz

Leer también: ¡Shazam! ¿De qué trata el nuevo reto viral para conseguir palomitas gratis?

¿Quién es el “Bad Buki” y por qué se hizo famoso en TikTok?

El imitador cuenta con un perfil de más de 200 mil seguidores en TikTok y sus videos han acumulado alrededor de 1.3 millones de me gusta. Además del “Conejo malo”, el cantante deleita a sus fans con pistas de Grupo Firme y Los Tigres del Norte.

Marco Antonio Ruiz, como se le conoce por su nombre real, trabaja en eventos y fiestas en Estados Unidos, donde encarna al intérprete de “Tu cárcel” y “Si no te hubieras ido”. Además de utilizar un tono de voz similar, también imita la vestimenta del cantante mexicano.

De igual manera, en su perfil oficial comparte adaptaciones de la letra de “Me porto bonito”, pista que forma parte del álbum “Un verano sin ti” de Bad Bunny. Desde luego, en lugar de seguir el ritmo del reguetón, la adapta a un estilo romántico.

Leer también: Usuaria deja "plantada" a perrita el día de su adopción por irse al Vive Latino 2023

La reacción de Marco Antonio Solís sobre el Bad Buki

Con la difusión de su trabajo, el propio Marco Antonio Solís reaccionó al Bad Buki. “El reguetón no es mi fuerte. Tengo empatía con muchas canciones, con algo que sale de pronto con el beat o melodía hasta Bad Bunny tiene canciones interesantes”, expresó durante una entrevista para la televisión.

“Esto que se ha hecho viral fue muy bonito, me da mucha risa, me sorprende la imitación que hace. Todo es parte de lo que está sucediendo. A mí me gustó, yo lo aplaudo. Esto también nos une porque muchos jóvenes me conocen”, señaló el compositor originario de Michoacán.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh / sal