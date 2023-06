¿Dónde es Cañada de Caracheo? Lugar donde se presentó Peso Pluma y casi no logró pronunciar

El fenómeno de Peso Pluma ha llegado demasiado lejos, no sólo por el éxito que tiene el cantante jalisciense en la industria de la música, sino que también por las repercusiones en las personas.

En redes sociales se ve a niños menores de 10 años coreando y bailando sus canciones, esto ha dividido comentarios entre los usuarios, puesto que algunas de sus letras hacen mención al narcotráfico.

Los rumores respecto a la vida personal del cantante mexicano también son tendencia en las redes. Por ejemplo, hace tiempo surgió la teoría de que la “Doble P”, era hijo del fallecido cantante Valentín Elizalde, esto por el supuesto parecido físico entre ambos y el tono de voz que es casi idéntico en algunas notas.

¿En dónde se ubica Cañada de Caracheo?

Cañada de Caracheo está ubicado entre los cerros El Culiacán y La Gavia, en el municipio de Guanajuato, de acuerdo con el censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se encuentra entre las localidades menos pobladas del estado con dos mil 436 habitantes, la más poblada es Cortazar con 69 mil 731 personas.

En una de sus presentaciones, Peso Pluma dudó si hacer una mención del lugar en pleno concierto. Por lo que se ve en un video que circula en Instagram, la “Doble P” preguntó por el nombre de Cañada de Caracheo para hacer una mención; sin embargo, le repitieron en dos ocasiones la pronunciación.

“¿Cómo se llama aquí?”, pregunta a un sujeto que posiblemente era parte del Staff y éste le contesta: “Cañada de Caracheo”, acto seguido el cantante vuelve a preguntar.

Pese a que se notó que le costó recordar el nombre, logró mencionarlo y provocó la emoción de los asistentes.

Algunos comentarios fueron los siguientes: “Seguro se le olvidó, suele pasar, ya sea por nervios y otro motivo”, “¿Que? Y eso con que se come?", “Ni cómo culparlo”, “Pues si, cualquiera se puede equivocar, ese lugar no cualquiera lo conoce”, “No lo culpo, si yo terminé de ver el video y ya me había olvidado”, entre otros.

El jalisciense es, de acuerdo con algunos comentarios de redes sociales, un referente en el extranjero para México.

En el lanzamiento que hizo junto al argentino Bizarrap, se observó que varios de sus seguidores lo defendieron de los malos comentarios hacia su música.

Y es que argumentaron, en Twitter, que no fue del gusto de los extranjeros porque BZRP, no había grabado con un músico que interprete el género regional mexicano.

Si bien es cierto que Peso Pluma ha llevado el género al extranjero, de hecho, puso de moda los corridos tumbados o también llamados bélicos.

ayef