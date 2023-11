¿"Disruptiva"? Sobrecargo regaña a Bobbi Storm por cantar en pleno vuelo: VIDEO

La cantante Bobbi Storm, candidata a dos premios Grammy, estuvo a punto de ser expulsada de un avión luego de que protagonizara un altercado con un sobrecargo de la aerolínea Delta Air Lines.

En un video publicado por ella misma a través de su cuenta de Instagram, se observa a la mujer parada en pleno pasillo del avión, cuando de pronto una azafata se acerca a ella para pedirle que se siente y guarde silencio. A lo que Storm regresa a su lugar, donde comienza a platicar con sus compañeros de vuelo.

En un segundo video compartido a través de X, antes Twitter, se aprecia a la artista interpretando "We Can't Forget Him", una de sus melodías, pero ahora desde su asiento; hecho que provocó el enojo de la azafata, quien se acerca por segunda ocasión para pedirle nuevamente que guardara silencio.

“Necesito que puedas estar callada ahora mismo. Soy tu líder de vuelo y necesito que sigas mis instrucciones. Mi instrucción es que respondas mi pregunta, ¿puedes quedarte callada?”, expresó el hombre, mientras amenazaba a la cantante que de no guardar silencio iba a ser expulsada del avión.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en redes donde diversos usuarios han comenzado a debatir sobre la actitud que tuvo la azafata y la cantante.

“Por qué simplemente no nos podemos alegrar por otros”, “¿Apoco estar nominada a dos Grammys te da el derecho de violar la comodidad de las demás personas?”, “Los gringos son así de cuadrados, no me extraña”, se lee en los comentarios.

Estas son las razones por las que podrían expulsarte de un avión

En aviación existen códigos entre la tripulación que permiten catalogar a un pasajero cuando tiene comportamientos disruptivos. Es decir, toda persona que presenta conductas que pueden alterar a otros viajeros y dificultar las labores de sobrecargos, piloto y primer oficial. Éstos pueden determinar qué medidas tomar hacia el pasajero, dado que están a cargo de todas las personas en el vuelo, según la Aeronáutica Civil de Colombia.

Ten en cuenta que al adquirir un vuelo se te está garantizando poder abordar a un avión y llegar al destino final. Pero, las aerolíneas pueden reservarse el derecho de autorizar o no el abordaje, si no cumples con una serie de reglas estipuladas:

1. La primera razón por la cual podrían negarte el abordaje es la sobreventa, es decir, cuando la aerolínea vende más boletos de la capacidad que tiene la aeronave.

2. El exceso de peso es otro de los factores por lo que una aerolínea puede bajarte, ya que puede dificultar el despegue, aterrizaje o poner en riesgo a los pasajeros.

3. Algunas aerolíneas internacionales, como American, United y Delta, establecen en sus contratos de transporte que el personal puede solicitar que no aborden los pasajeros si la higiene es poca.

4. Si no llegas a respetar el asiento que te fue asignado, es mejor que lo consideres, ya que al no cumplir con este reglamento, el personal del vuelo puede pedirte que desciendas del avión .

5. Tener problemas de conducta también es otro motivo para que no se te permita abordar el vuelo, a pesar de que ya hayas cubierto el pago.

