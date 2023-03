El Festival Turístico permanecerá hasta el 27 de marzo sobre Reforma, de la Glorieta de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia. Ahí, las 32 entidades de la República dan muestra de sus atractivos y oferta de lugares, ropa, comida y bebida.

Algunos empresarios aprovecharon las filas de gente para entregar distintivos con el teléfono de algún hotel, con promociones y descuentos incluidos.

Por ejemplo, Morelia otorgó souvenirs de mariposas, y al presentarlo al momento de hacer una reservación se obtendrá un 15% de descuento.

En el stand de Tlaxcala hubo una larga fila para degustar el chocolate típico de la entidad por 50 pesos. “Es delicioso. Lo he probado cada vez que he ido. Y no podía dejar de consumirlo”, indicó Patricia Milton.

También Carlos Cruz aprovechó para acudir al puesto de Querétaro y consultar las diversas opciones de la ruta del queso y vino, que son típicos de esa entidad. En sitio se regalaron algunas muestras de comida.

“Está muy rico. Me parece una buena opción ver a detalle y conocer más de la entidad, sobre todo para la gente que íbamos pasando y nos llamó la atención estas carpas blancas”, refirió.

En el caso de la Ciudad se observaron a productores de Milpa Alta ofertando el clásico mole, además de folletos que invitan a conocer la Basílica, Chapultepec, Xochimilco y el Centro.