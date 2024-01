Diana Estrada rompe el silencio tras muerte de Sebastián Bautista: "hay cosas que no cuadran"

El fallecimiento de Sebastián Bautista, a causa de la volcadura de un auto RZR, desató múltiples teorías. Es por ello que la influencer Diana Estrada se dio a la tarea de desmentir rumores.

La creadora de contenido, con más de 675 mil seguidores en Instagram, era la mejor amiga de Bautista. La muerte del tiktoker mexicano la dejó completamente desconsolada, tal como se ha mostrado en sus redes sociales.

Tras recuperarse del shock, Diana Estrada compartió más detalles sobre el deceso de “Chiquis”, como apodaba a su amigo, y exhibió ciertas irregularidades en las versiones de los testimonios.

Sebastián Bautista y Diana Estrada. Foto: Instagram

¿Qué pasó con Sebastián Bautista?

A través de Instagram, Diana Estrada indicó: “Hay muchas especulaciones acerca de lo que está pasando. Creo yo que no es necesario buscar a un culpable, porque nada de lo que hagamos va a devolver a Sebastián. A final de cuentas fue un accidente”.

La influencer explicó que, al momento del accidente, Sebastián Bautista estaba con personas que no eran sus amigas. “Lamentablemente no hay pruebas, así como no hay pruebas de que él iba manejando. Hay muchas cosas que no cuadran”.

Diana Estrada dejó entrever que los supuestos “amigos” de Bautista lo dejaron sólo cuando ocurrió la volcadura. También indicó que el tiktoker fallecido no sabía conducir ningún tipo de vehículo y hasta le daba miedo intentarlo.

De acuerdo con testimonios, Sebastián Bautista iba por fuera del Razer. “Sebastián tomó una mala decisión… Sé que sus amigas tuvieron que haberlo aconsejado ‘ey bájate de ahí´, porque Sebas era una persona muy impulsiva”.

Diana Estrada señaló que la “mala compañía” condujo a Sebastián a no cuidarse ni considerar lo peligroso que era montar el RZR sin protección.

“Es muy triste porque él confiaba en esas personas, personas que ahorita están como si nada. Subiendo TikToks... videos. Yo sé que cada quien tiene su luto diferente y está bien, pero hay una delgada línea entre tu luto y el respeto”, añadió.

La creadora de contenido enfatizó que, de momento, no se tiene información oficial sobre el fallecimiento de Sebastián Bautista, ya que el siniestro ocurrió en una isla. “Leí por ahí que su cuerpo fue identificado 4 horas después del accidente. ¿Cómo es posible si él no estaba solo?”.

Las pertenencias que portaba el influencer mexicano fueron recogidas por las personas que lo acompañaban al momento de morir:

“También están diciendo que lo dejaron tirado, esto lo sé porque una persona tiene los lentes de Sebas y sus pertenencias no sé a quién se las dieron, pero lo dejaron solo. Eso es lo que está realmente mal.”

Diana Estrada vía Instagram. Foto: Captura de pantalla

Diana Estrada "exhibe" anomalías sobre muerte de Sebastián Bautista

De acuerdo con Diana Estrada, trató de contactar a las personas que estuvieron en el mismo viaje que Sebastián Bautista. Sin embargo, le dieron versiones distintas de lo sucedido.

“Sebastián no se merecía la acción de las personas con las que estaba. Son una mierd** y el karma existe. Él ya está descansando y su familia, pero va a quedar en la memoria de sus ‘amigos’ lo que pasó”, mencionó.

Con la voz entrecortada, Diana Estrada pidió honrar la memoria de su amigo. “Y ese es un consejo para todos ustedes gente. Fíjense con quiénes se juntan, de quiénes se rodean y las cosas que hacen. Una decisión... una pendej*** puede acabar con su vida en segundos”.

Diana Estrada dijo reservarse el derecho de opinar o emitir información sobre cómo pasó la volcadura del RZR, pero defendió su derecho de hablar sobre las acciones que los amigos de Sebastián Bautista tomaron una vez que falleció.

Finalmente, invitó a los verdaderos amigos de Sebastián Bautista a sumarse para cubrir los gastos funerarios.





