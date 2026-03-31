Día del Taco 2026: ¿Por qué se celebra el 31 de marzo en México?; aquí te lo decimos

En México, hablar de tacos no es simplemente referirse a un platillo: es entrar en una conversación que atraviesa clases sociales, regiones y generaciones.

El taco no pide permiso ni necesita presentación; aparece en la esquina, en la mesa familiar, en la madrugada después de una fiesta o en la pausa breve del día laboral. Es, sin exagerar, una forma de identidad.

Día del Taco 2026. Foto: Unsplash

Su aparente sencillez —una tortilla que envuelve un relleno— es, en realidad, una expresión cultural sofisticada. Cada variante cuenta una historia distinta: los tacos al pastor reflejan procesos de migración y mestizaje; los de barbacoa remiten a prácticas y rituales ancestrales; los de canasta hablan del ingenio urbano y de la economía popular. En cada mordida hay geografía, memoria e incluso resistencia cultural.

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¿Por qué se celebra el 31 de marzo en México?

Ya sea con salsa o sin ella, con unas gotas de limón, cebolla y cilantro al gusto, el taco ha conquistado a cualquiera que se atreve a probarlo. Ese cariño fue lo que impulsó la idea de dedicarle un día especial a uno de los símbolos más representativos de la gastronomía mexicana.

Día del Taco 2026. Foto: Unsplash

El Día del Taco comenzó a celebrarse en 2007, a partir de una campaña impulsada por Televisa bajo el lema: “Porque a todo mundo le llega su día: Día del Taco, 31 de marzo”. La iniciativa, respaldada por distintos medios, logró posicionar rápidamente la fecha en el imaginario colectivo.

Como parte de ese arranque, se organizó una gran celebración en el Estadio Azteca, actualmente Estadio Banorte, donde hubo presentaciones musicales y una amplia variedad de puestos taqueros que ofrecieron tacos tanto gratuitos como a la venta. El evento invitó a miles de personas a reunirse y disfrutar de esta tradición en un ambiente festivo y accesible.

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Además, se lanzó una página web con información sobre la historia del taco, recetas para prepararlos en casa y promociones especiales de taquerías locales, lo que ayudó a extender la celebración más allá del evento principal.

Día del Taco 2026. Foto: Flickr

Con el paso de los años, el Día del Taco se consolidó como una tradición anual. Aunque no es una festividad oficial, el 31 de marzo se ha ganado un lugar especial en el calendario, convirtiéndose en una ocasión ideal para rendir homenaje a un platillo que forma parte esencial de la cultura mexicana.

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