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Este 21 de junio el mundo entero está celebrando el Día del Padre. Una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo, la dedicación, el tiempo y el amor invertido por los hombres para sostener y sacar adelante a sus familias.
Durante este domingo millones de personas se reúnen para conmemorar el rol histórico que han jugado y continúan desempeñando los papás como pilares importantes de cualquier sociedad.
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Día del Padre deja la mejor ola de memes en redes sociales
Como es costumbre, cientos de usuarios han acudido a plataformas sociodigitales para festejar este Día del Padre del 2026. Entre ironía y sarcasmo, las y los internautas han integrado el toque de comedia a la celebración de este domingo, recordando que cualquier ocasión es ideal para reírse un poco.
Redes sociales como X, Facebook e Instagram se están inundando con una ola de memes, dignos de hacer reír a papá o a cualquiera que se identifique con ellos.
Muchos internautas se burlan de los típicos "momentos de papá", en los que parece que hasta desconocen a sus hijos.
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Otros recuerdan la canción de "Mi Viejo", originalmente interpretada por Piero, pero popularizada por artistas como Vicente Fernández.
Algunos usuarios hacen burla a la diferencia que existe entre el Día de las Madres y el Día del Padre.
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Algunos agregan que los papás casi no son celebrados.
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Otros internautas recuerdan que Chayanne es "papá de todos", pues es el amor platónico de todas las mamás.
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Por último, algunos recuerdan que hay muchas mamás a quienes también se les debe celebrar hoy, pues desempeñan ambos papeles en sus familias.
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