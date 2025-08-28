Día del Abuelo 2025: Krispy Kreme lanza promoción de donas a 21 pesos; ¿cómo aplica la oferta?

Este 28 de agosto se conmemora en México el Día del Abuelo, una fecha donde se valora más que siempre, el papel de las personas de la tercera edad dentro del núcleo familiar, pues su experiencia y legado dictamina el rumbo de muchas de las tradiciones ancestrales que aún se mantienen vigentes.

En este día tan especial, Krispy Kreme se unió a los festejos por el Día del Abuelo en México con una promoción imperdible que será vigente exclusivamente en esta fecha.

Promociones Día del Abuelo. Foto: Pexels

Krispy Kreme lanza promoción de donas a 21 pesos por el Día del Abuelo

La tienda fundada en Charlotte, Carolina del Norte compartió por medio de redes sociales que este 28 de agosto pondrán todas sus donas a un precio especial de $21 pesos; desde la clásica glaseada original, hasta sus variedades selectas.

Esta promoción únicamente aplica sobre su precio individual en tiendas físicas y servicio por delivery. En tiendas en aeropuertos y Oxxo, no aplicará el descuento.

Para más detalles sobre esta oferta y dudas sobre las sucursales más cercanas, se recomienda consultar el localizador de tiendas disponible en el sitio web de Krispy Kreme.

