Más Información

Día del Abuelo 2025: Krispy Kreme lanza promoción de donas a 21 pesos; ¿cómo aplica la oferta?

Día del Abuelo 2025: Krispy Kreme lanza promoción de donas a 21 pesos; ¿cómo aplica la oferta?

Return to Silent Hill: lanzan primer adelanto de la nueva película terror; esto se sabe del estreno

Return to Silent Hill: lanzan primer adelanto de la nueva película terror; esto se sabe del estreno

¿Quiénes reciben pago doble el 1 de septiembre?; esto se sabe

¿Quiénes reciben pago doble el 1 de septiembre?; esto se sabe

Profesor cancela clase por compromiso de Taylor Swift; "no puedo concentrarme y tengo que pensar en ello”

Profesor cancela clase por compromiso de Taylor Swift; "no puedo concentrarme y tengo que pensar en ello”

Laisha Wilkins trolea a colaborador de Noroña tras pelea de Alito Moreno; esto dijo

Laisha Wilkins trolea a colaborador de Noroña tras pelea de Alito Moreno; esto dijo

Este 28 de agosto se conmemora en México el , una fecha donde se valora más que siempre, el papel de las personas de la tercera edad dentro del núcleo familiar, pues su experiencia y legado dictamina el rumbo de muchas de las tradiciones ancestrales que aún se mantienen vigentes.

En este día tan especial, se unió a los festejos por el Día del Abuelo en México con una promoción imperdible que será vigente exclusivamente en esta fecha.

Leer también:

Promociones Día del Abuelo. Foto: Pexels
Promociones Día del Abuelo. Foto: Pexels

Krispy Kreme lanza promoción de donas a 21 pesos por el Día del Abuelo

La tienda fundada en Charlotte, Carolina del Norte compartió por medio de redes sociales que este 28 de agosto pondrán todas sus donas a un precio especial de $21 pesos; desde la clásica glaseada original, hasta sus variedades selectas.

Esta promoción únicamente aplica sobre su precio individual en tiendas físicas y servicio por delivery. En tiendas en aeropuertos y Oxxo, no aplicará el descuento.

Leer también:

Para más detalles sobre esta oferta y dudas sobre las sucursales más cercanas, se recomienda consultar el localizador de tiendas disponible en el sitio web de Krispy Kreme.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses