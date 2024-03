Descubre las señales de alerta de un ataque cardiaco

Detectar las señales de alerta de un ataque cardíaco es crucial para actuar rápidamente y salvar vidas. Aunque en ocasiones los síntomas pueden ser sutiles y diferentes en cada persona, es importante estar consciente de las señales comunes que podrían indicar un ataque cardíaco inminente. Por eso, la organización The Texas Heart Institute elaboró un listado con las advertencias más importantes que puedes reconocer en tu cuerpo en caso de estar en peligro.

Aprende a reconocer las señales de un ataque cardíaco

Uno de los síntomas más reconocibles de un ataque cardíaco es la sensación de presión, ardor, tensión o molestia opresiva en el pecho que dura cinco minutos o más. Esta sensación puede ser similar a la indigestión, pero es importante no ignorarla y buscar atención médica de inmediato. Además, la molestia en el pecho puede irradiarse a los hombros, brazos, cuello, mandíbula o espalda, lo que también puede ser una señal de alerta de un ataque cardíaco.

Otros síntomas de un ataque cardíaco incluyen mareos, desmayos, sudoración excesiva, malestar estomacal, dificultad para respirar y una sensación de ansiedad inexplicable. También es importante prestar atención a cualquier cambio en los latidos del corazón, especialmente si se acompaña de sudoración y palidez de la piel.

No hay que dejar de lado que no todas las personas experimentan dolor en el pecho durante un ataque cardíaco. En particular, las mujeres pueden experimentar síntomas diferentes, como molestias en la mitad del pecho, brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago, además de dificultad para respirar, sudoración fría, náuseas o mareos, así que no descartes la emergencia sólo porque esta señal no está presente.

Ante cualquier señal de alerta, es fundamental buscar atención médica de inmediato. Llamar al 9-1-1 y dirigirse al servicio de urgencias del hospital más cercano puede salvar vidas. Los tratamientos para un ataque cardíaco, como los medicamentos trombolíticos, son más efectivos cuando se administran rápidamente después de que aparecen los síntomas.