Denuncian que hospital en CDMX negó atención médica a señora de 84 años por infección en la sangre; debe pagar 150 mil pesos

Jaqueline Mejía llegó a las 6 de la tarde al Hospital Star Médica centro esperando que atendieran a su madre Luz María Susana Segura, de 83 años, por una infección en la sangre, la recibieron en urgencias con un depósito de 25 mil pesos.

Sin embargo, después el personal de recepción de urgencias le negó la atención médica hasta que pagara 150 mil pesos, a pesar de que el personal había confirmado facilidades de pago.

Preocupada, la hija preguntó si se le podía dar la atención a su progenitora con 80 mil pesos a lo cual personal de la recepción se negó.

"Es inhumano lo que están haciendo, casi la mitad del dinero y no me lo quieren recibir, no me iba ir sin pagar", relató Jaqueline.

La recepcionista identificada como Ileana Sandoval, le mencionó que no se podía, ya que eran indicaciones de su jefe, "son órdenes que yo recibo; si quiere, con diferentes tarjetas".

Sin embargo, la hija había preguntado previamente y le mencionaron que le podían hacer un paquete si su madre "realmente lo necesitaba", pero la empleada con la que ahora hablaba le dijo que "ya no existen esos paquetes".

El doctor que atendió a la señora Luz María le dijo a Jaqueline que por la mañana él había operado a alguien de la vesícula y le habían dado facilidades de pago, lo que generó que discutiera con la recepcionista de urgencias.

Tras la disputa el doctor les mencionó que lamentablemente él estaba en el área médica y no en la administrativa.

De igual forma, el doctor les dijo que otra opción que tenía era pasarla al seguro social, pero no se lo recomendaba mucho, ya que probablemente no la recibirían, además de los riesgos que implicaría el cambio debido a que la señora ya es grande.

"Yo solo quiero que atiendan a mi madre", expuso la hija preocupada ante esta situación.

La señora Luz María Susana Segura y su hija han estado más de 12 horas en el hospital, debido que no le dieron opciones de pago, a pesar de que ya se las habían dado a otras personas.

Mujer sigue hospitalizada; "no se le pudo rechazar", dicen en el hospital

De acuerdo con personal administrativo del Hospital Star Médica centro, la señora sigue hospitalizada la mañana de este sábado tras su ingreso el día de ayer a las 6 de la tarde.

"No ingreso con seguro, sino de forma particular", confirmó en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL una persona de la institución quien prefirió no dar su nombre.

Según esta persona encargada de la recepción, a la mujer no se le negó el servicio, "actualmente se encuentra internada, entonces no se le pudo rechazar", aseguró.

