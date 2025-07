Activista denuncia abandono de perrito tras maltrato en Magdalena Contreras; PAOT ejecuta rescate

Un nuevo caso de maltrato animal ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su inconformidad y exigido a las autoridades una intervención inmediata.

La denuncia fue realizada por una activista identificada como Alina, quien compartió un video que muestra a un perro arrastrándose, aparentemente con una fractura en la cadera como consecuencia de actos de violencia.

En las imágenes difundidas a través de la plataforma X (antes Twitter), se observa al animal en una situación crítica. Según el testimonio de la denunciante, el can se encontraba en estado de abandono por parte de sus propietarios en una vivienda ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Les voy a contar algo brutal porque necesitamos su ayuda para dar con este perrito y que no tenga una muerte peor que la vida que tuvo



A él lo han tenido así mucho tiempo. En el total desamparo. Basta ver el video. Arrastrándose, con maltrato. @PAOTmx y como no entienden pic.twitter.com/Rg7HC2yESp — Alina (@Alina_Gag) July 30, 2025

Denuncian abandono de perrito tras maltrato en Magdalena Contreras

Ante ello, Alina informó que el caso fue reportado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT). Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, la institución no actuó de forma eficaz para resguardar al animal, pues indicó que el personal únicamente acudió al domicilio para entregar una advertencia, sin asegurar al perro ni emprender acciones legales contra los presuntos responsables.

"Oye @PAOTmx hay de dos: o no tienen abogadxs trabajando con ustedes o lxs que tienen son malísimos y no entienden el concepto de delito en flagrancia ni de órdenes de cateo. Y eso es lo que tiene que pasar HOY", escribió.

Denuncian abandono de perrito tras maltrato en Magdalena Contreras. Foto: Captura de pantalla

Frente a la presión social, la institución emitió un comunicado en el que aseguró estar atendiendo el caso. Como evidencia, compartieron fotografías de dos trabajadores en el lugar de los hechos.

Denuncian abandono de perrito tras maltrato en Magdalena Contreras. Foto: Captura de pantalla

No obstante, la usuaria cuestionó esta actuación, al señalar que los funcionarios acudieron, observaron el estado del animal y se retiraron sin realizar ninguna acción para salvaguardar su integridad.

"A ver @PAOTmx, platícame: a mí de qué me sirve que vayas a dejar citatorios, que les pidas por favor a los maltratadores que te abran mientras se mueren de risa, que subas fotos?A mí me importa que rescates a los perros. Todo lo demás NO SIRVE. Si tus mecanismos no sirven", afirmó Alina en una publicación posterior.

Denuncian abandono de perrito tras maltrato en Magdalena Contreras. Foto: Captura de pantalla

Rescatan a perrito tras denuncia de maltrato animal en Magdalena Contreras

Ante la presión social ejercida por Alina, este jueves 30 de julio, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, realizó una segunda visita, misma que culminó con el retiro de dos perros del domicilio señalado.

Esta tarde retiramos a dos perros 🐶 que no recibían los cuidados necesarios para su bienestar y la atención veterinaria que requieren de un inmueble en #MagdalenaContreras. Los ejemplares caninos serán resguardados y atendidos por una protectora independiente. pic.twitter.com/kzs0slEuq7 — PAOT (@PAOTmx) July 30, 2025

Por medio de un nuevo comunicado a través de sus redes, la institución informó que personal de la dependencia acudió nuevamente al domicilio señalado para retirar a los dos ejemplares caninos, quienes no contaban con las condiciones mínimas de bienestar ni con atención veterinaria adecuada.

Asimismo, la publicación fue acompañada de varias fotografías donde se observa a los trabajadores de la PAOT trasladando a los perros fuera del inmueble.

"Esta tarde retiramos a dos perros que no recibían los cuidados necesarios para su bienestar y la atención veterinaria que requieren de un inmueble en #MagdalenaContreras. Los ejemplares caninos serán resguardados y atendidos por una protectora independiente", escribió.

