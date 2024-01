Del abrazo de Sheinbaum a Ebrard hasta baile de Dante Delgado, los momentos más virales en cierre de precampañas

El pasado jueves 18 de enero se llevó a cabo el cierre de precampañas de las y los aspirantes a la Presidencia de la República.

La Ciudad de México, Monterrey y Guanajuato, fueron los escenarios que eligieron los precandidatos de la alianza PAN-PRI-PRD, Movimiento Ciudadano y Morena para que se llevará a cabo este evento.

En el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CDMX), la candidata de la Cuarta Transformación, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ofreció un discurso, donde recalcó que “mantendrá la austeridad República, no regresará el Estado Mayor Presidencial, no volverán las pensiones para expresidentes, no habrá gasolinazos ni aumentos a la luz y tampoco habrá condonación de impuestos a los grandes contribuyentes”.

Gracias a todas y todos por acompañarme esta tarde en el Monumento a la Revolución en mi cierre de precampaña. pic.twitter.com/0lu0h9lzzE — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 19, 2024

Por otra parte, en la Plaza Miguel Hidalgo, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, también otorgó un discurso ante más de 20 mil simpatizantes, donde mencionó que ella sí va a enfrentar a la delincuencia, ya que tiene “agallas” para que la población pueda vivir en paz; así como exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en estos nueve meses que le quedan de su mandato se ponga a trabajar.

Tengo las agallas para hacer que tú y tu familia vivan en paz.#MéxicoVaConX pic.twitter.com/A4XDZIO5vX — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 19, 2024

En la Explanada Cultural de Monterrey, Nuevo León, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al igual que sus contrincantes, ofreció su discurso, donde recalcó que “la vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García de Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conoce, no sabe de qué estamos hechos y no conoce a las miles de personas que han encendido las redes con el “fosfo, fosfo”.

Lo nuevo va con todo.

Gracias totales. pic.twitter.com/SKSBKGg1g1 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 19, 2024

Estos fueron los momentos más virales en cierre de precampañas

Estos discursos no fueron lo único que se hizo viral en redes sociales, pues también hubo algunos momentos que llamaron la atención de usuarios, por lo que aquí te los presentamos.

El abrazo entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en el cierre de precampaña

Sin duda uno de los momentos que más serán recordados en el cierre de la precampaña de Claudia Sheinbaum en la CDMX, fue el abrazo que se dio con el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pese a que éste había advertido su salida de Morena.

Acompañé a Claudia en su cierre de Precampaña en el Monumento a la Revolución. Vamos por la siguiente etapa de la 4T !! pic.twitter.com/YMU9cArAZF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 19, 2024

El baile de Dante Delgado en el cierre de precampañas

Otro de los momentos que se hicieron virales, fueron los pasos prohibidos que sacó el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para celebrar el cierre de precampaña de Jorge Álvarez.

Este es el esquirol del presidente para reventar la democracia en México en julio próximo. Es Dante Delgado, propietario del partido Movimiento Ciudadano. pic.twitter.com/VB3ojY9Ozh — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) January 19, 2024

Regina Orozco canta mal el Himno Nacional en el cierre de precamapaña

Antes de que terminara el evento de Claudia Sheinbaum, la cantante Eugenia León y la actriz Regina Orozco fueron las encargadas de cantar el Himno Nacional. Sin embargo no resultó como lo esperaban, ya que algunos usuarios comenzaron a atacarlas en redes, pues mencionaron que Regina cambió el ritmo y modificó la letra del símbolo patrio.

Al cierre del último evento de precampaña de Claudia Sheinbaum, Regina Orozco y Eugenia León, entonaron el Himno Nacional Mexicano https://t.co/08O0yVtmp9 pic.twitter.com/KcjmUq1TGJ — El Universal (@El_Universal_Mx) January 19, 2024

Aparición de papá de Debhani Escobar en el cierre de precampaña de Jorge Álvarez

Uno de los momentos que más sorprendió a cibernautas, fue la aparición del papá de Debanhi Escobar, Mario Escobar, en el cierre de precampaña de Jorge Álvarez.

Aunque para muchos fue soprenderte verlo en el lugar; cabe recalcar que hace unos meses, el gobernador de Nuevo León, Samuel García lo integró a su equipo de trabajo, además que lo invitó a formar parte de su administración, donde funge como subsecretario en la Secretaría del Medio Ambiente.





