Sergio Mayer desata ola de memes tras sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum

Luego de que el exmodelo y actor mexicano, Sergio Mayer, aceptó la invitación que le hizo la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, para sumarse a su equipo de precampaña rumbo a las elecciones 2024, las críticas en redes sociales no han parado. Y es que a través de una publicación que realizó en su cuenta de “X”, antes Twitter, el exgaribaldi dio a conocer la noticia, donde agradeció a la exjefa de Gobierno y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado la consideración.

“Gracias estimada @Claudiashein por la invitación. Acepto con gratitud, entusiasmo y responsabilidad el compromiso para acompañarte en esta gran aventura de la continuidad de la transformación de nuestro país. Gracias @mario_delgado por la confianza y el apoyo incondicional.”, escribió

Los mejores memes de Sergio Mayer tras sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum

Tras hacer viral esta publicación, varios usuarios de redes sociales señalaron y criticaron al exintegrante de "La Casa de los Famosos”, ya que hace unos meses se dijo ser apartidista, por lo que han dejado algunos comentarios en su publicación como: "Tienes hijas adolescentes. No sientes ni tantita empatía por los asesinatos a los jóvenes este año?", "No se nos olvida quien eres, hablaste mal de mi presidente. ¿Quieres aportar a la transformación? No señor", "Con este tipo de noticias, quienes desde siempre hemos sido de izquierda y hemos apoyado desde nuestras habilidades, sólo nos deja abatimiento", "Honestamente doctora que puede aportar este señor,prepotente, grosero,sin apatía por la gente,que horror ya lo habíamos sacado."

Pero, también, hubo quienes echaron a volar su imaginación e inundaron las redes sociales con algunos memes. Y aquí te presentamos algunos.

Memes Sergio Mayer. Foto: Captura de pantalla

Memes Sergio Mayer. Foto: Captura de pantalla

Memes Sergio Mayer. Foto: Captura de pantalla

Memes Sergio Mayer. Foto: Captura de pantalla

