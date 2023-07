¡De terror! Reviven en TikTok entrevista a sobreviviente del Titanic y su relato sorprende a millones

En TikTok se viralizó una entrevista de 1956 de la BBC a una de las sobrevivientes del Titanic, la señora Manning tenía 16 años cuando ocurrió la tragedia. El video se publicó en la cuenta de @jjaguilar94, y supera las tres millones de vistas.

El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto de Southampton hacia Nueva York, al mando se encontraba el capitán Edward Smith. Desde su salida todo parecía perfecto, sin imaginar lo que los tripulantes vivirían tan sólo cuatro días después.

El 14 de abril, poco después de la medianoche el barco chocó con un iceberg, múltiples teorías se han desatado en redes sociales respecto a esto. Desde que el capitán se distrajo, ocasionando así la tragedia, e incluso cuentan que no se trató de un accidente sino de un atentado.

No obstante, las teorías y los registros científicos coinciden en que fue una de las peores tragedias en la historia de la navegación. Murieron cientos de personas, según un artículo de National Geographic, se recuperaron alrededor de 300 cuerpos, de los cuales más de 100 fueron devueltos al mar por su mal estado.

¿Qué dijo la señora Manning acerca de su experiencia en el hundimiento del Titanic?

En la entrevista en blanco y negro de la BBC, la señora Manning relató que tenía tan sólo 16 años de edad y se encontraba dormida cuando de pronto sonaron las alarmas.

Ella no se imaginó que estaba ocurriendo una tragedia, sino que pensó que el barco había tocado tierra firme y el viaje había acabado.

Pero luego subió a la cubierta y se percató del terrorífico escenario; no obstante, el personal no quería alertar a la tripulación y les mintieron diciendo que todo estaba en orden: “Nos dijeron que volviéramos abajo, que había un trozo de hielo en la cubierta y que cuando lo quitaran todo estaría bien, que bajáramos y nos acostáramos”, dijo Manning a la BBC.

¿Cómo logró sobrevivir?

Manning quien aparenta tener más de 50 años en la entrevista dijo que ella se encontraba en la tercera clase y no les permitían pasar a la segunda. Fue gracias a que un hombre rogó al personal que dejaran a las mujeres.

“Había un hombre con nosotros y fue nuestro ángel guardián y dijo ´Por el amor de Dios, dejen pasar a las mujeres´, y así llegué a la segunda”, relató.

Pero esa no sería su salvación sino que se las tenía que ingeniar para pasar a la primera clase y así poder escapar en un bote. Una vez más, un hombre hizo que Manning lograra su cometido al trepar en los hombros de éste y subir a donde estaban los botes.

Aunque parecía que lograría escapar, explicó que no la dejaban subir al bote salvavidas porque ya habían demasiados; sin embargo, ella rogó por su vida.

“Creo que era el último bote que salía y no me dejaban subir porque habían demasiados pero les rogué, dije que tenía que ver a mi hermana y no quería separarme, había demasiada oscuridad”, dijo.

Manning vio el barco hundirse

La sobreviviente del Titanic dijo que mientras se alejaba en el bote vio el barco hundirse, lo vio todo porque estuvieron navegando durante nueve horas hasta que fueron rescatados.

El barco que los rescató fue el Carpathia, que los recogió alrededor de las nueve de la mañana, según su relato.

“El momento más horrible de todos fue escuchar las explosiones cuando las calderas golpearon el agua, supongo, y todos los restos estaban cayendo, incluso tuvimos que sacar algunos del bote y empujarlos lejos para que no nos hundiéramos.

Al final, relata que lograron sobrevivir algunos en el mar y también fueron resguardados. La mayoría de sobrevivientes fueron mujeres y niños.

Asimismo, confirmó que la música se escuchaba mientras el barco se hundía y que no dejaron de lanzar bengalas hasta el último minuto.

Definitivamente su relato narra un escenario terrorífico y escalofriante, mucho más que el que se cuenta en cualquier libro o película. La entrevista completa se encuentra en YouTube y es la soguiente.



