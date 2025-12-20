¿De qué trata "Tiempo de Valientes", cinta que ya cuenta con remake mexicano en Netflix?

El viernes 19 de diciembre se estrenó en la plataforma de Netflix el remake de la película "Tiempo de Valientes", bajo el nombre "La hora de los valientes", lo que provocó un sinfín de reacciones y una ola de opiniones por parte de los usuarios en redes sociales.

Dirigida por el argentino Ariel Winograd y protagonizada por Luis Gerardo Méndez de "Club de Cuervos" y "Mentiras, la serie" y Memo Villegas de "Harina" y "Enloqueciendo contigo", este nuevo remake trae de nuevo a la vida uno de los clásicos más aclamados en el cine argentino.

Este remake está protagonizado por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas. Foto: Netflix

¿De qué trata "Tiempo de Valientes"?

Este filme argentino de comedia policial estrenada en 2005 sigue a Mariano Silverstein, un psicoanalista que, tras causar un accidente de tránsito, es sentenciado a realizar labores comunitarias. Su tarea consiste en brindar apoyo terapéutico a Alfredo Díaz, un inspector de la policía federal que atraviesa una profunda depresión debido a la infidelidad de su esposa.

Luego de diversas sesiones de acompañamiento en una patrulla, la amistad surge entre ambos personajes, quienes por obra el destino terminan involucrados en una investigación criminal que pone en peligro la seguridad nacional, tras un misterioso asesinato, por lo que se ven obligados a cambiar de roles para sobrevivir.

Dirigida por Damián Szifron, esta cinta de humor negro pone sobre la mesa el tema de la amistad inesperada y la importancia de contar con un hombro en el que apoyarte en un mundo hostil y peligroso, con amenazas en cada rincón. Asimismo aborda la crisis personal y la precariedad del sistema policiaco, así como la corrupción en las instituciones federales.

Actualmente está disponible en el catálogo de Netflix y durante su estreno en cines locales e internacionales fue una película aceptada sorpresivamente por la crítica, pues es reconocida por introducir con éxito el subgénero "buddy cop" en el contexto argentino, utilizando referencias del cine de Hollywood pero manteniendo su identidad latina.

mndsm