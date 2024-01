Este viernes 26 de enero, se estrenó “La intención”, canción con la que Christian Nodal y Peso Pluma se unieron para posicionar los corridos tumbados en todas las plataformas de música.

A solo unas cuantas horas del estreno de su nuevo sencillo, los cantantes mexicanos ya lograron superar el millón de vistas en YouTube.

¿De qué trata "La intención", canción de Christian Nodal y Peso Pluma?

Esta canción trata sobre un hombre que se vuelve loco por una mujer ajena, que se encuentra en una relación que ya no funciona. Cabe recalcar que contiene escenas un poco atrevidas, con un doble sentido que la hace irresistible.

Desde el 2017, Christian se ha posicionado como uno de los cantantes del regional mexicano más aclamado, cuando su canción “Adiós amor”, lo colocó como el artista del momento, con una combinación de mariachi moderno y la interpretación distintiva del cantante.

Actualmente su canción más reproducida es “Botella tras botella”, lanzada en 2021 con la que nuevamente dio cuenta de la versatilidad y la apertura a la experimentación del cantante al colaborar con el rapero Gera Mx, dando los primeros pasos del regional a los géneros urbanos.

Lee también: ¿Qué es "tumbette", tendencia que imponen Peso Pluma y Kali Uchis en TikTok?

La historia de "Doble P" es parecida a la de Christian pues despuntó con un sencillo de amor “Ella Baila Sola”, que llevó al cantante al festival Coachella, luego a ser invitado en el programa de Jimmy Fallon.

Lee también: Christian Nodal anuncia colaboración con Peso Pluma y los memes no soportan

Letra completa de "La intención", canción de Christian Nodal y Peso Pluma





Quemando esa yerbita mala

Con unos tragos de más y estas ganas

Que me traiciona el salir a buscarla

O si no llamarla a estas horas no suena tan mal





Te robaste mi calma

Mami, te juro que tú eres mi karma

Tú me besaste, cuando quieres, me armas, me das mis alas

Luego las quitas, me traes de bajón





Y es que, cada día que pasa, te pones más buena

Me vale verga que tú seas ajena

Pa' los problemas

Soy más cabrón que el que trae ese cabrón





No me importa si esta calentura es pasajera

Si, en el infierno, mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor





Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí

Hace todo pa' que te quedes y, aun así, te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida, no hay pasión, aunque tenga la intención





Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí

Hace todo pa' que te quedes y, aun así, te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida, no hay pasión, aunque tenga la intención





Y así suena la Doble P (¡auh!)

Christian Nodal





Cada que te atreves, lo hacemo' más rico

Besos que me das, mami, me hizo un adicto

El otro día, en el antro, te miré bailando

Brillas más que los diamantes que me encargo





Y las otras te miran, les gana la envidia

Quisieran ser tú, no quisieran tu vida

Por ser como eres más nadie te olvida

Ese estilo fino y cuerpo que aniquilo





Y es que, cada día que pasa, te pones más buena

Me vale verga que tú seas ajena

Pa' los problemas

Soy más cabrón que el que trae ese cabrón





No me importa si esta calentura es pasajera

Si, en el infierno, mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor





Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí

Hace todo pa' que te quedes y, aun así, te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida, no hay pasión, aunque tenga la intención





Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí

Hace todo pa' que te quedes y, aun así, te hago venir

Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas

En tu vida, no hay pasión, aunque tenga la intención

-Con información de Jorge Emilio Sánchez

También te interesará:

Propiedades medicinales que no conocías de la flor de jacaranda

TikTok: Captan a "exvocalista" de Grupo Bryndis vendiendo papas en la calle; "aquí gano más"

La hierba que cura las enfermedades de la piel gracias a sus propiedades medicinales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





akv