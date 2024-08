Marvel Studios volvió un año más a la San Diego Comic Con y para alegría de los fans este año reveló algunas sorpresas sobre el futuro de su universo cinematográfico (UCM), como el regreso de Robert Downey Jr. para dar vida a Dr. Doom.

El pasado 28 de julio durante el panel de Marvel se dio a conocer la noticia que les voló la cabeza a todos los fanáticos del género de superhéroes, revelando que el actor que interpretó a Iron Man -que había muerto en Avengers End Game-, regresaría, pero no como su icónico personaje, sino como uno de los más emblemáticos villanos de Marvel, Dr. Doom.

Un tema importante para poder entender cómo es posible este suceso, es conocer la saga del multiverso, empezando por Loki, Spider-Man No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en donde la idea es tener diferentes versiones de los mismos personajes compartiendo un mismo espacio (haciendo uso incluso de actores de sagas pasadas como fue el caso en la tercera entrega de Spider-Man).

¿Cuáles son las historias que comparten Iron Man y Doctor Doom?

En los comics, que es donde UCM toma inspiración para sus historias, hay tramas donde estos personajes comparten roles y de donde Marvel Studios podría tomar inspiración para esta quinta parte de Los Vengadores.

Algunas de estas teorías se tomarían de los comics Infamous Iron Man y Iron maniac.

Infamous Iron man

En esta historia, después de que Doom salvó al mundo venciendo a los Beyonders, (seres omnipotentes que secuestraron a los héroes para que pelearan), Víctor Von Doom (Dr. Doom) ayudaría a Tony Stark (IronMan) en algunas misiones, pero debido a que éste se encontraba en coma por los eventos de "Civil War 2", Doom decide suplantarlo para redimirse, no obstante, Mephisto (el diablo de Marvel), no lo dejaría, atormentándolo constantemente. Al mismo tiempo S.H.I.E.L.D lo persigue por todos sus crímenes pasados, al igual que sus amigos villanos quienes volvieron a desfigurarlo y lo llevaron de vuelta a Latveria (nación donde es el gobernante).

Infamous Iron man. Foto tomada de marvel.com

Iron maniac

Este es un Tony Stark de la tierra 5012 que nació en un mundo devastado por una guerra con Titannus, lo que trajo como consecuencia un cambio en su personalidad y donde, por diferentes sucesos, mató a la Antorcha Humana, no sin que antes éste le quemara la cara.

En su universo, la armadura que adopta es muy similar al Doctor Doom, aunado a que en su mundo es él quién se enfrenta a los Cuatro Fantásticos.

Este personaje había sido exiliado de su mundo por Mr. Fantástico, por ser una gran amenaza.

Queriendo volver, le roba tecnología al Tony de la tierra 616, pero es atrapado por el Capitán América y encarcelado por S.H.I.E.L.D, más tarde escaparía tras robar una armadura, pero sería vencido por Los Vengadores de esa tierra.

Iron maniac. Foto de marvel.com

¿Qué pasó con Kang en el UCM?

Realmente el plan de Marvel Studios para Avengers 5 no era introducir al Dr, Doom, pero debido a que al actor que interpretaba a Kang, Jonathan Majors, fue declarado culpable por violencia doméstica el pasado diciembre, ocasionó que Disney lo despidiera.

Kang el conquistador iba salir en varias películas interpretando a diferentes versiones de él mismo en el multiverso, siendo el gran villano como lo fue Thanos en su fase. El titulo original sería Avengers Kang Dinasty.

Sin embargo, aunado a que fue culpable, la audiencia no quedó satisfecha con su presentación como villano en Ant Man Quantumania, y los últimos productos que lanzó el estudio tuvieron una pésima recepción.

Todo esto ocasionó que decidieran regresar a los hermanos Russo, directores de las últimas películas de Avengers, para que tuvieran el combo completo trajeron a quien empezó y terminó la saga del infinito, Robert Downey Jr., para su apuesta segura con Avengers Doomsday.

