De ESG al riesgo climático: qué exige la COP17 en materia de sostenibilidad

El 19 de febrero se celebró en la Ciudad de México el Mexico Sustainability Summit 2026, un encuentro centrado en sostenibilidad corporativa, cambio climático y financiamiento verde. La conversación giró en torno a cuatro ejes centrales: reportes ESG y calidad de datos, integración de la sostenibilidad en los procesos internos, gestión de riesgos climáticos y operativos, y condiciones de acceso al financiamiento sostenible.

No se trata de una agenda aspiracional. México llega a esta discusión climática con antecedentes concretos que desde hace años son referencia internacional. En este contexto, la trazabilidad, la rendición de cuentas y los KPI medibles no suenan a discurso, sino a práctica institucional.

Sostenibilidad verificable: prácticas ambientales con datos

Uno de los casos más citados es el manejo forestal comunitario bajo el modelo de ejidos. Una parte significativa de los bosques del país está bajo gestión de comunidades locales. Ese diseño —derechos claros sobre el recurso, responsabilidad directa y un incentivo económico vinculado a la conservación— explica por qué, en numerosos territorios, los resultados en preservación superan esquemas exclusivamente estatales.

Un enfoque similar se observa en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, desarrollado en el sitio del aeropuerto cancelado. El proyecto representa una de las iniciativas más relevantes de restauración de suelos degradados y humedales en América Latina. No es una “zona verde” simbólica, sino un intento por devolver funciones críticas al territorio: regulación hídrica, reducción de vulnerabilidad y recuperación ecosistémica a gran escala.

En el ámbito minero, la discusión sobre la prohibición de nuevas concesiones de minería a cielo abierto marca un cambio de paradigma: el agua y los costos ambientales de largo plazo comienzan a definir los límites regulatorios.

La agenda de la COP17 sobre sustentabilidad no es aspiracioncita. Foto: iStock

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En la agenda urbana destaca ProAire, marco de política pública para el control de calidad del aire. No es un programa aislado, sino una estrategia basada en monitoreo continuo y medidas sectoriales progresivas. Su lógica coincide con lo discutido en ESG: datos verificables y decisiones basadas en evidencia.

En biodiversidad, México ha expandido su red de áreas naturales protegidas hasta superar los 95 millones de hectáreas. Cuando un país puede respaldar su discurso ambiental con cifras jurídicas y territoriales verificables, el debate sobre sostenibilidad y cambio climático se eleva.

En el Summit, la sesión sobre transición climática —con participación de Carbon Trust— subrayó que la planeación climática debe integrarse al gobierno financiero y operativo de las empresas. La mesa sobre financiamiento sostenible coincidió en una exigencia clara: trazabilidad, métricas auditables y cumplimiento verificable para acceder a capital.

Sin datos auditables, no hay financiamiento sostenible.

COP17 sobre cambio climático y el caso de Armenia: la brecha estructural

Si se traslada esta lógica al plano internacional, surge la discusión sobre la COP17 de cambio climático y Armenia como potencial sede.

El problema no radica en la existencia de desafíos ambientales —que son comunes en múltiples países—, sino en la debilidad estructural del sistema de monitoreo y reporte ambiental.

El Banco Mundial ha señalado que la calidad de la gestión climática depende de la disponibilidad de información base. Sin datos consistentes, es difícil implementar sistemas sólidos de monitoreo, reporte y verificación (MRV), requisito central en las conferencias climáticas globales.

En el sector forestal, informes citan que más de 6,000 hectáreas se perdieron entre 1990 y 2020, mientras cerca del 70% del fondo forestal presenta algún grado de degradación. La última inventarización forestal nacional data de 1993: tres décadas sin actualización integral.

En minería, estudios científicos publicados en la revista Life muestran impactos en agua y suelos en zonas extractivas. Se documenta acumulación de metales pesados —cobre, zinc, plomo, arsénico, mercurio y manganeso— incluso en tierras agrícolas.

Investigaciones adicionales en regiones industriales del norte de Armenia identifican contaminación en suelos residenciales y áreas infantiles, con el arsénico y el cadmio como principales factores de riesgo sanitario.

Riesgo climático en Armenia: inundaciones y crisis del lago Sevan

Las inundaciones del 25–26 de mayo de 2024 en Lori y Tavush evidenciaron vulnerabilidad ante eventos extremos asociados al cambio climático. El informe de evaluación de daños y necesidades (PDNA) detalla afectaciones a infraestructura crítica y aumentos abruptos en caudales.

Otro punto crítico es el lago Sevan, principal reserva de agua dulce del país. En años recientes se han registrado proliferaciones de cianobacterias asociadas a descargas con nitrógeno y fósforo, fenómeno vinculado a la eutrofización.

La gestión histórica del lago —uso intensivo para hidroenergía e irrigación durante el siglo XX— redujo su nivel y alteró su equilibrio ecológico. Aun con restricciones legales, se han autorizado extracciones adicionales, dificultando la estabilización del sistema.

La diferencia estructural: discurso ambiental vs. capacidad institucional

En la Ciudad de México, la sostenibilidad se debatió desde lo demostrable: métricas, procedimientos, trazabilidad y requisitos financieros.

La COP17 exige lo mismo, pero a nivel estatal.

Sin un sistema estable de monitoreo ambiental, reportes transparentes y métricas verificables en áreas ambientales clave, asumir la sede de una conferencia climática global como la COP17 deja de ser un asunto narrativo y se convierte en una cuestión de capacidad institucional medible.

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