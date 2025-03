De Any Cemar a Fer Carnal; los influencers que saltaron a la fama durante la pandemia de Covid-19

A cinco años del inicio de la pandemia por Covid-19, la vida como se conocía no volvió a ser la misma para muchas personas que padecieron los estragos de la enfermedad que obligó a los mexicanos a tomar una medida de confinamiento para evitar la propagación de este virus.

Ante la cancelación de actividades esenciales y no esenciales en México, el aislamiento social que se vivió dejó varios estragos en la salud mental, asimismo, la manera de interacción entre las personas cambió drásticamente.

Plataformas como Instagram y TikTok, se convirtieron en parte fundamental de la vida cotidiana de creadores de contenido que saltaron a la fama a través de su personalidad única que los ayudó a formar toda una comunidad digital en la época del Covid.

De acuerdo con el sitio experto en análisis digital, Sensor Tower, durante el primer trimestre del 2020 TikTok fue descargado en el mundo más de 2 mil millones de veces en dispositivos iOS y Android.

Tikokers que saltaron a la fama durante la pandemia de Covid-19

Debido al fenómeno que causó la aplicación, el algoritmo comenzó a mostrar nuevos rostros que poco a poco se fueron volviendo conocidos para los internautas y actualmente aún continúan causando gran auge en la red.

Tal fue el caso de Fer Carnal y Any Cemar, dos tiktokers que en exclusiva para EL UNIVERSAL, contaron cómo fue que vivieron su ascenso en redes sociales y lograron crear toda una comunidad con sus seguidores.

De descubrir al perrito más chismosos de Puebla, hasta “trolear” a la excandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez en el aeropuerto, el tiktoker conocido como Fer Carnal, se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la plataforma en México gracias a su sentido del humor.

El tiktoker poblano que inició en redes sociales desde el 2016, decidió cambiar drásticamente su tipo de contenido durante el encierro por la pandemia por Covid-19, decisión que le cambió la vida.

"La pandemia fue un momento para cambiar lo que estaba haciendo... en ese momento estaba haciendo muchos viajes y empecé grabar en primera persona, entrevistar a la gente y a los demás les empezó a agradar. Siento que si no hubiera llegado la pandemia y no me hubiera atrevido a viajar, no lo hubiera hecho", contó.

Asimismo, el aumento de seguidores en dicha época lo lanzó a la fama en la plataforma. "yo me mantuve un año con 1,800 seguidores y nunca creí que me volvería famoso... actualmente tengo 3 millones".

"Creo que cada video que se ha hecho lleva una intención y me he estado encariñando con la gente que me ve por que es una comunidad muy chida la que estamos creando", añadió.

El creador de contenido es originario de Puebla. Foto: Daniela Cerriteño - El Universal

Por otro lado, lacreadora de contenido Any Cemar quien actualmente tiene más de 11 millones de seguidores en TikTok, inició en el mundo de las redes sociales en el 2018 y fue hasta la pandemia cuando se vio envuelta en una polémica que la llevó a tener mayor visibilidad en plataformas de streaming como Twitch y Tiktok.

"Iniciando la pandemia ya contaba con un millón de seguidores y durante ese año superé los 3 millones de seguidores en TikTok", contó la streamer.

La tiktoker de 25 años actualmente tiene 11 millones de seguidores en TikTok. Foto: Daniela Cerriteño - El Universal

Sin embargo su creciente fama, la llevó a ser blanco de críticas, hecho que repercutió en su salud mental; "me perjudicó emocionalmente que me volvieran meme y me tiraron mucho hate, lo bueno fue que pude evolucionarlo en algo bueno y pude crear una comunidad. Lo importante en ese momento fue tener empatía con las personas que me criticaban porque al final también son seres humanos".

