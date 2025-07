Cyberpunk: Edgerunners tendrá segunda temporada; ¿cuándo y dónde se estrena?

El pasado 4 de julio, Netflix anunció el lanzamiento de la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners, durante la Expo Anime 2025 en Los Ángeles. De acuerdo con la información publicada, la nueva temporada de la serie animada ya se encuentra en producción.

La serie animada es exclusiva de la plataforma de Netflix, quien en los últimos años ha apostado por añadir a su catálogo nuevas producciones de anime, ganándose poco a poco el cariño y la preferencia de los televidentes.

Esta nueva temporada será producida por el estudio japonés 'Trigger' y contará con 10 capítulos, que abordarán una "crónica cruda de redención y venganza", de acuerdo con la compañía. Así mismo, está nueva temporada promete un enfoque más oscuro y sangriento que la primera.

Los fanáticos celebraron el lanzamiento se esta segunda temporada y con expectativas altas esperan una nueva historia envolvente. Foto: X @CD PROJEKT RED ES

Cyberpunk: Edgerunners tendrá segunda temporada

El avance muestra la escena donde el protagonista, David Martínez, muere gracias a un disparo en la cabeza, luego de intentar proteger a Lucy del cyborg mercenario, Adam Smasher, durante la primera temporada, junto a esta escena se puede leer la frase 'David ha muerto'; segundos después se ven algunas tomas de la ciudad principal, ambientada en un mundo distópico, junto a la frase 'Pero Night City sigue viva'.

Este anime está inspirado en el universo original del videojuego Cyberpunk 2077, cuya historia dejo en los televidentes un alto impacto emocional y visual. La nueva temporada no será una secuela directa, ya que presentará un historia totalmente nueva e independiente, con nuevos personajes y conflictos, pero con la misma narrativa visual.

¿Cuándo y dónde se estrena?

Aunque actualmente no se cuenta con una fecha precisa para su estreno, se estima que la segunda temporada llegará a Netflix entre agosto y septiembre del año 2026. Mientras tanto, si aún no has visto la primera temporada, puedes disfrutar de está violenta y emocional historia en Netflix.

Night City lives on.



Cyberpunk: Edgerunners 2 is in production. pic.twitter.com/zln9rEYls8 — Netflix (@netflix) July 5, 2025

