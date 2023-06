Cuñada descubre a mujer siendo infiel y el resultado es sorprendente

Las infidelidades son mucho más habituales de lo que se piensa, y siempre se evita por todos los medios que quien engaña sea descubierto, y mucho menos por alguien de la familia. Sin embargo, no siempre sucede y a veces la manera en la que se descubre y la reacción de la persona engañada se hacen virales.

Esta vez, una mujer fue descubierta por su cuñada, es decir la hermana de su esposo, a quien le fue infiel durante dos años. Fue sorprendida en el acto y amenazó con contarle todo a su hermano. La mujer infiel contó su historia en forma anónima sobre la aventura que estaba teniendo con un hombre que había conocido en su trabajo. Era entrenador físico de su cuñada, quien la encontró siendo infiel.

La infidelidad fue descubierta por la cuñada de ella mujer cuando los vio juntos en un bar. Allí se dio cuenta de que algo estaba pasando entre ellos. Y no dudó en salvar la dignidad de su hermano: o confesaba ante su marido los hechos, o le pagaba por el silencio. El artículo fue compartido por 9Honey y allí escribió: “Mi cuñada, Emma, ha hecho de mi vida un infierno durante los últimos dos años. Ella conoce un secreto mío y ha amenazado con decírselo a su hermano, mi esposo, Jason", indicó.

La mujer no justifica la infidelidad pero sí criticó la la actitud de su cuñada porque afirmó que la hermana de su esposo "básicamente la sobornó" para que le diera una "gran suma de dinero" después de que la sorprendiera besando a su amante en un bar. “Ella me llamó al día siguiente y me dijo que tenía dos opciones: podía llamar a Jason y decirle que soy una infiel, o podría pagarle por su silencio”, sostuvo en el testimonio que se publicó.

"Emma había pasado por tiempos financieros difíciles cuando su negocio de joyería fracasó. Básicamente me sobornó para que le diera una gran suma de dinero que había heredado recientemente de mi padre para que pudiera mantener su negocio. A cambio, ella ha prometido guardar silencio sobre mi aventura", dijo horrorizada la mujer infiel. También reveló que la aventura con su amante terminó poco después y nunca le contó la verdad a su esposo porque entendió que no iba a arriesgar el matrimonio por algo que ya no existía. Igualmente, sabe que la infidelidad que sabe su cuñada, puede complicar igual la relación su marido Jason. “Está en manos de mi cuñada”, se lamenta.