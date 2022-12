¡Cuidado con quién rentas! Joven narra en TikTok cómo roomie le robó su ropa

Judith Vélez, una usuaria de TikTok, narró cómo su roomie se robó su ropa, quien inventó que había entrado un ladrón.

Por medio de la red social, la joven relató cómo conoció a su amiga y el hecho por el que se dio cuenta de la mentira.

"Yo conocí a mi amiga a finales de la universidad. Me cayó muy bien, fuimos amigas 3 años. Yo me fui a vivir a Playa del Carmen y cuando regresé estaba buscando roomie, ella estaba en casa de su mamá y yo le propuse que me fuera a vivir con ella, me dijo que le caería muy bien el dinero y aceptó", narró la joven.

Asimismo, luego de tres meses de hospedarse con su amiga, Judith decidió que no era la casa para ella. "La morra era super cerda, desordenada. Tenía dos gatitos y era la mujer más inhumana del mundo y los descuidaba".

Sin embargo, la tiktoker contó que cuando se fue a Mazatlán con unas amigas, su roomie le envió un mensaje donde señalaba que alguien había entrado a la casa donde vivía, así como también le envió fotos de que alguien había cocinado y otra con su ropa doblada, porque la habían sacado de la lavadora. "Díganme ustedes qué ratero entra a la casa y se hace un huevito".

Aunado a ello, la joven relató que pidió fotos para ver cómo estaba su cuarto y al ver la foto notó que estaba desordenado. "Soy una morra de clase media, con ropa normal, nada espectacular, neta, no había nada de valor, excepto las computadoras de mi trabajo y que no se robaron", manifestó.

De igual manera, la tiktoker dijo que su roomie le había contado que seguramente el ladrón se había metido por una de las ventanas; sin embargo, Judith decidió pedir ayudar a un amigo para que fuera a "checar cómo estaba la onda" y notó que todo estaba normal.

"Cuando llegué de Mazatlán lo único que quería era ver que mis cosas estuvieran bien empacarlas e irme de ahí", agregó.

Así, la joven puntualizó que al llegar a la casa vio una bolsa que había dejado su amiga y sus gatitos estaban jugando con ella "la levanto del piso y encuentro un body mío usado en la bolsa"; sin embargo, su amiga confesó que nunca lo había visto.

En tanto, Judith reveló que uno de sus vecinos le mostro los videos de una cámara donde solo mostró cuando su roomie entraba y salía de la casa, sin que hubiese algún otro sospechoso merodeando ni su papá, ni la policía.

Por su parte, comentó que después de unos meses su amiga subió una foto a Instagram con su sudadera favorita que le habían robado, acción que su amiga negó, justificando que era de su prima.

Finalmente, luego de contar su historia, seguidores de Judith le mandaron mensajes por Instagram a la acusada. Por ello, le mandó un mensaje a Judith diciéndole que podía ir a su casa a recoger todo lo que creía que era suyo.

Nuevamente la confrontó y la amiga siguió firme en su versión negando que se haya robado cosas, por lo que Judith le dijo que no le interesaba ser su amiga si no podía ser una persona sincera.



@juvelezc PARTE 8: ahora, sí. Ya, mis cosas perdidas pero la verdad exhibida sonido original - Judith Vélez

