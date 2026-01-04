¿Cuánto cuesta la Rosca de Reyes en supermercados este año y cuál es la mejor opción para tu bolsillo?

Más Información

El 6 de enero se acerca y, como cada año, la ocupa un lugar central en las mesas de millones de hogares mexicanos. Este pan dulce, asociado a la convivencia familiar y a una tradición de siglos, llega en un contexto marcado por la llamada cuesta de enero, periodo en el que los gastos acumulados de las fiestas obligan a tomar decisiones más cuidadosas al momento de comprar.

Ante este escenario, los supermercados han desplegado una amplia oferta de roscas que buscan adaptarse a distintos presupuestos y tamaños de familia.

Desde piezas individuales hasta versiones familiares y rellenas, los precios presentan diferencias importantes entre cadenas, lo que convierte la comparación en una herramienta clave para los consumidores.

Roscas de Reyes, en Matatlán apuestan por esta dulce y saludable tradición de Oaxaca. Fotos: Mario Arturo Martínez
Roscas de Reyes, en Matatlán apuestan por esta dulce y saludable tradición de Oaxaca. Fotos: Mario Arturo Martínez

Variedad y precios en Walmart, Soriana y Bodega Aurrera

Walmart

Walmart destaca por ofrecer una de las gamas más amplias en cuanto a tamaños y sabores

  • Rosca mediana de 500 gramos desde 189 pesos
  • Rosca grande de 1 kilogramo en rango intermedio de precios
  • Rosca familiar de 1.8 kilogramos hasta 425 pesos
  • Versiones especiales rellenas de nata o chocolate con precios similares a las familiares

La disponibilidad tanto en tiendas físicas como en línea, así como beneficios de envío y pago diferido, refuerzan su atractivo para quienes buscan flexibilidad en la compra.

Soriana

Soriana cuenta con una oferta más extensa en cuanto a sabores, con alrededor de once tipos distintos para 2026.

  • Roscas grandes para 10 a 12 personas con precio promedio de 415 pesos
  • Opciones tradicionales y rellenas con chocolate, mazapán o dulce de leche
  • Rosca tradicional grande como opción más económica con costo aproximado de 325 pesos
  • Alternativa competitiva para reuniones familiares que buscan variedad sin elevar demasiado el gasto

Bodega Aurrera

  • Rosca de Reyes mediana Marketside: 179 pesos
  • Rosca de Reyes Extra Especial mediana natural: 189 pesos
  • Rosca de Reyes tradicional grande Marketside (1 kg): 319 pesos
  • Rosca de Reyes nevada (1 kg): 362 pesos
  • Rosca de Reyes familiar tradicional Marketside (1.8 kg): 415 pesos
  • Rosca de Reyes Extra Especial familiar tradicional (1.8 kg): 310 pesos
  • Rosca de Reyes con relleno sabor nata: 324 pesos
Rosca de Reyes. Foto: Canva
Rosca de Reyes. Foto: Canva

Costco Sam’s y Chedraui cómo se comparan

En el caso de Costco, la Rosca de Reyes presenta un incremento respecto a años anteriores. Para 2026, la versión estándar ronda los 429 pesos, mientras que el tamaño familiar alcanza los 539 pesos.

Estas roscas incluyen muñecos de chocolate blanco y están orientadas a consumidores que priorizan el tamaño y la presentación.

Sam’s Club

  • Rosca tradicional (2 kg): 409 pesos
  • Rosca gourmet (2 kg): 418 pesos

Chedraui

  • Mini individual: 20 pesos
  • Chica: 199 pesos
  • Mediana: 275 pesos (con descuento)
  • Jumbo: 279 pesos (con descuento)

