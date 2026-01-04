¿Cuánto cuesta la Rosca de Reyes en supermercados este año y cuál es la mejor opción para tu bolsillo?

El 6 de enero se acerca y, como cada año, la Rosca de Reyes ocupa un lugar central en las mesas de millones de hogares mexicanos. Este pan dulce, asociado a la convivencia familiar y a una tradición de siglos, llega en un contexto marcado por la llamada cuesta de enero, periodo en el que los gastos acumulados de las fiestas obligan a tomar decisiones más cuidadosas al momento de comprar.

Ante este escenario, los supermercados han desplegado una amplia oferta de roscas que buscan adaptarse a distintos presupuestos y tamaños de familia.

Desde piezas individuales hasta versiones familiares y rellenas, los precios presentan diferencias importantes entre cadenas, lo que convierte la comparación en una herramienta clave para los consumidores.

Variedad y precios en Walmart, Soriana y Bodega Aurrera

Walmart

Walmart destaca por ofrecer una de las gamas más amplias en cuanto a tamaños y sabores

Rosca mediana de 500 gramos desde 189 pesos

Rosca grande de 1 kilogramo en rango intermedio de precios

Rosca familiar de 1.8 kilogramos hasta 425 pesos

Versiones especiales rellenas de nata o chocolate con precios similares a las familiares

La disponibilidad tanto en tiendas físicas como en línea, así como beneficios de envío y pago diferido, refuerzan su atractivo para quienes buscan flexibilidad en la compra.

Soriana

Soriana cuenta con una oferta más extensa en cuanto a sabores, con alrededor de once tipos distintos para 2026.

Roscas grandes para 10 a 12 personas con precio promedio de 415 pesos

Opciones tradicionales y rellenas con chocolate, mazapán o dulce de leche

Rosca tradicional grande como opción más económica con costo aproximado de 325 pesos

Alternativa competitiva para reuniones familiares que buscan variedad sin elevar demasiado el gasto

Bodega Aurrera

Rosca de Reyes mediana Marketside: 179 pesos

Rosca de Reyes Extra Especial mediana natural: 189 pesos

Rosca de Reyes tradicional grande Marketside (1 kg): 319 pesos

Rosca de Reyes nevada (1 kg): 362 pesos

Rosca de Reyes familiar tradicional Marketside (1.8 kg): 415 pesos

(1.8 kg): Rosca de Reyes Extra Especial familiar tradicional (1.8 kg): 310 pesos

Rosca de Reyes con relleno sabor nata: 324 pesos

Costco Sam’s y Chedraui cómo se comparan

En el caso de Costco, la Rosca de Reyes presenta un incremento respecto a años anteriores. Para 2026, la versión estándar ronda los 429 pesos, mientras que el tamaño familiar alcanza los 539 pesos.

Estas roscas incluyen muñecos de chocolate blanco y están orientadas a consumidores que priorizan el tamaño y la presentación.

Sam’s Club

Rosca tradicional (2 kg): 409 pesos

Rosca gourmet (2 kg): 418 pesos

Chedraui

Mini individual: 20 pesos

Chica: 199 pesos

Mediana: 275 pesos (con descuento)

Jumbo: 279 pesos (con descuento)

