¿Cuándo ver el episodio 3 de Pluribus en Apple TV?

El Buen Fin 2025: descubre los descuentos que hay en Cinemex

Adiós a las ratas: estas plantas aromáticas embellecen tu hogar y actúan como repelente natural

Brincos Dieras revela invitación de Morena para ser alcalde en NL y esto contestó

La Cotorrisa revela intento de robo en sus oficinas de Naucalpan y muestra video del suceso

La nueva serie de , Pluribus, está arrasando entre los amantes del drama y la ciencia ficción. Tras el estreno de sus primeros dos capítulos el pasado viernes 7 de noviembre, se ha convertido en uno de los lanzamientos más aclamados del año.

Esta producción de Vince Gilligan, el reconocido guionista, director y productor, creador de los hits Breaking Bad y Better Call Saul, ya ocupa un lugar en las listas de lo más visto de Apple TV+ en más de 80 países.

Demostrando una vez más el ingenio narrativo de Gilligan, esta propuesta mezcla la ciencia ficción, el humor negro y el drama, para brindar una serie de entretenimiento en la que, irónicamente, la persona más infeliz del mundo debe salvar a la humanidad de la felicidad.

La serie contará con 9 capítulos. Foto: Apple TV
¿De qué trata Pluribus?

En los primeros dos capítulos, Pluribus presenta un mundo "de locos", en el que las personas han sido infectadas por un extraño virus que los contagia y atrapa en un tipo de "felicidad antinatural".

Carol Sturka, una escritora de novelas románticas históricas interpretada por Rhea Seehorn, destaca en esta nueva realidad ya que vive consumida por una tristeza inexplicable. Inmune al contagio que está atacando al mundo entero, Carol se dará cuenta que está completamente sola en una vida que parece perfectamente ordenada y tecnológicamente avanzada, pero emocionalmente vacía.

La premisa satírica e inquietante que destaca en esta serie gira alrededor de cómo le hará la persona más infeliz de la Tierra para salvar a la humanidad de la felicidad.

¿Cuándo se estrena el tercer episodio de Pluribus?

De acuerdo con el calendario de Apple TV, el episodio 3 de esta ya aclamada serie, se estrenará oficialmente este 14 de noviembre a las 2:00 AM GMT -es decir, hora del Reino Unido-.

Gracias a la diferencia de horario, esto significa que en México estará disponible a las 8:00 PM de este jueves 13 de noviembre.

Horarios en otros países de Latinoamérica:

  • Guatemala, Costa Rica: 8:00 PM
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 9:00 PM
  • Venezuela: 10:00 PM
  • Paraguay, Bolivia: 11:00 PM
  • Chile, Argentina, Uruguay: 11:00 PM

