Fullmetal Alchemist es una serie manga escrita e ilustrada por Hiromu Arakawa, la historia se desarrolla en un pequeño pueblo llamado Amestris, su primera publicación fue en el 2001.

El manga cuenta cómo los hermanos Edward y Alphonse Elric intentan restaurar sus cuerpos por medio de la piedra filosofal, esto tras un fallido intento de resucitar a su madre a través de la alquimia.

Además del manga, también se escribió una novela ligera, y se publicaron varios videojuegos que aumentaron el universo.

¿Cuál es el significado del 3 de octubre en Fullmetal Alchemist?

El 3 de octubre tiene un significado especial en la serie, pues es el día en que los hermanos Edward y Alphonse Elric, usando alquimia, intentaron resucitar a su madre, Trisha.

Lamentablemente el experimento salió mal, Edward perdió su brazo derecho y Alphonse su cuerpo entero; Alphonse logró sellar su alma en su armadura, pero su hermano Edward fue obligado a tomar una pierna derecha de hierro para reemplazar su brazo perdido.

¿Por qué es tan importante el 3 de octubre?

La fecha sirve como recordatorio para que los protagonistas entiendan que no hay vuelta atrás, la pérdida de su madre, su intento fallido de traerla de regreso, junto con la pérdida de una parte de sí mismos, les provocó incendiar la casa donde vivían con su madre y alejarse de todo para unirse al ejército como Alquimistas del Estado.

La importancia de esta fecha en la serie es tan grande que ambos garabatearon en su reloj de bolsillo la leyenda “No olvidar el 3.Oct.11”, el día que se marcharon, renunciaron a su libertad e intentaron iniciar la búsqueda de la Piedra Filosofal.

