El director francés Jacques Audiard generó controversia tras sus declaraciones en una entrevista para el medio Konbini, donde calificó al español como un idioma de "países emergentes, de modestos, de pobres y de migrantes".

Sus palabras provocaron una ola de reacciones, entre ellas la del cónsul de Francia en México, quien destacó la grandeza del español y su relevancia en la cultura mundial.

Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una postura despectiva hacia el español y los países hispanohablantes, lo que generó indignación en redes sociales y críticas de diversos sectores culturales.

El cónsul de Francia en México destaca la riqueza del español

Ante la polémica, una creadora de contenido en TikTok, Magui La Prof Mexicaine, compartió una entrevista con el cónsul de Francia en México, quien lleva tres años residiendo en el país y ha aprendido español durante su estancia. En la conversación, el diplomático expresó su profundo respeto por la lengua y su tradición literaria.

"El español es un idioma magnífico, no solo porque soy cónsul en México, sino porque he descubierto su enorme riqueza cultural. Mi madre fue profesora de español en Francia y traductora de obras literarias, por lo que siempre he tenido una gran admiración por esta lengua", comentó el diplomático.

El cónsul también mencionó que algunas de las más grandes obras literarias de la historia han sido escritas en español, incluyendo Don Quijote de Miguel de Cervantes y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. "Es una lengua extremadamente rica y hermosa, que estoy muy feliz de seguir aprendiendo", agregó.

Durante la entrevista, el cónsul también compartió su visión sobre México, afirmando que es un país con una riqueza cultural extraordinaria que no es suficientemente conocida en Francia. "No sé por qué, pero en Francia no se habla mucho de México. Sin embargo, siempre digo a mis amigos que vengan a conocerlo. Es un país hermoso, con gente acogedora, paisajes increíbles y una gran diversidad cultural", expresó.

El video de la entrevista ha superado las 85 mil vistas y ha generado cientos de comentarios de usuarios que celebran la postura del cónsul y defienden la importancia del idioma español en el mundo.

