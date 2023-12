La salud de nuestro perro debe ser cuidada desde diferentes puntos de vista. Su alimentación, la actividad física, su higiene y los controles periódicos con el veterinario, forman parte de los aspectos que debemos tener en cuenta para que nuestra mascota viva una vida saludable y su expectativa de vida sea larga.

Quesos para perros. Fuente: Pixabay

Si nos centramos particularmente en su alimentación, sabemos que son los veterinarios los encargados de señalarnos qué tipo de alimentación es aconsejable para nuestro perro. Para ello, se valen de las características del animal, su raza y si presentan o no alguna enfermedad de base, por lo que nuevamente toma importancia la visita al profesional.

Quesos que pueden comer los perros

Más allá del alimento que le damos a nuestra mascota, muchas veces los consentimos con algún extra que puede ser parte de algún bocadillo que consumimos los humanos o algo que nos sobró de nuestro almuerzo. Lo cierto es que esto no es malo para nuestro perro si es una pequeña medida y no algo de todos los días.

En este marco, profesionales como la veterinaria Graciela Castillo afirman que los perros pueden consumir algunos quesos sin que les afecte su salud. La profesional afirma que se debe tener en cuenta que nuestra mascota no sea intolerante a la lactosa y que el producto que le demos no tenga sal agregada u hongos. Además, el queso no puede formar parte de su comida diaria.

Si quieres consentir a tu mascota con algo de queso, te vamos a detallar los 3 quesos que pueden comer los perros. Al respecto, es importante tener en cuenta que estos productos aportarán calorías que luego deberemos restar en su alimentación habitual para no desequilibrar su dieta.

Queso crema: es un producto con poca lactosa, pero se deben leer bien sus ingredientes por si contienen ajo, sal o cebolla.

Queso fresco: aunque tienen un poco más de lactosa, en su justa medida no les hará daño.

Queso rallado: se trata de un producto graso por lo que su lactosa será baja.

