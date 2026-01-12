Cada día más personas buscan alternativas naturales para el cuidado del hogar, no solo para mantener sus espacios limpios, sino también para proteger la salud de su familia, sus mascotas y el medio ambiente.

Ya que los productos de limpieza convencionales suelen contener químicos agresivos que pueden afectar la calidad del aire en casa y generar residuos contaminantes, los limpiadores ecológicos se presentan como una alternativa sencilla, económica y responsable.

Aquí te contamos cómo hacer un limpiador de piso ecológico que elimina bacterias y deja tu casa oliendo delicioso; una propuesta práctica para quienes desean un hogar más saludable, aromático y en armonía con la naturaleza.

El vinagre es eficaz para neutralizar olores y eliminar residuos. Foto: Freepik

¿Cómo preparar un limpiador de piso natural y ecológico?

Además de ser amigables con el planeta, los limpiadores de piso naturales pueden ofrecer excelentes resultados en cuanto a limpieza y frescura. Con ingredientes fáciles de conseguir, es posible eliminar la suciedad cotidiana y, al mismo tiempo, perfumar los ambientes sin recurrir a fragancias artificiales con aromas agradables y duraderos.

Necesitarás:

1/2 de taza de lavanda seca

2 tazas de vinagre

Agua

Frasco de vidrio grande

NOTA: puedes multiplicar la cantidad, dependiendo de cuánta mezcla necesites.

La lavanda es una hierba limpiadora, antibacteriana y ayuda a desinfectar el hogar. Su aroma es calmante y refrescante, y auxilia a aliviar la ansiedad y el estrés. Foto: Pixabay.

Paso a paso:

1. En el frasco de vidrio, mezcla el vinagre y la lavanda seca, y ciérralo muy bien.

2. Deja la mezcla reposar en un lugar con luz indirecta durante 10 días.

3. Pasado el tiempo, cuela la lavanda y reserva el vinagre infusionado en otro recipiente.

4. Antes de limpiar tu piso, mezcla 1 parte de vinagre con infusión de lavanda con 2 partes de agua, esto puede variar dependiendo de cuanta mezcla necesites.

5. Usa tu limpiador ecológico como cualquier limpiador de pisos convencional.

IMPORTANTE: no es recomendable usarlo sobre suelos de mármol, madera o pisos laminados, ya que puede dañar el material.

Este limpiador es efectivo, fácil de preparar y a base de ingredientes cotidianos. Foto: Canva

