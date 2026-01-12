Más Información
Cada día más personas buscan alternativas naturales para el cuidado del hogar, no solo para mantener sus espacios limpios, sino también para proteger la salud de su familia, sus mascotas y el medio ambiente.
Ya que los productos de limpieza convencionales suelen contener químicos agresivos que pueden afectar la calidad del aire en casa y generar residuos contaminantes, los limpiadores ecológicos se presentan como una alternativa sencilla, económica y responsable.
Aquí te contamos cómo hacer un limpiador de piso ecológico que elimina bacterias y deja tu casa oliendo delicioso; una propuesta práctica para quienes desean un hogar más saludable, aromático y en armonía con la naturaleza.
¿Cómo preparar un limpiador de piso natural y ecológico?
Además de ser amigables con el planeta, los limpiadores de piso naturales pueden ofrecer excelentes resultados en cuanto a limpieza y frescura. Con ingredientes fáciles de conseguir, es posible eliminar la suciedad cotidiana y, al mismo tiempo, perfumar los ambientes sin recurrir a fragancias artificiales con aromas agradables y duraderos.
Necesitarás:
- 1/2 de taza de lavanda seca
- 2 tazas de vinagre
- Agua
- Frasco de vidrio grande
NOTA: puedes multiplicar la cantidad, dependiendo de cuánta mezcla necesites.
Paso a paso:
1. En el frasco de vidrio, mezcla el vinagre y la lavanda seca, y ciérralo muy bien.
2. Deja la mezcla reposar en un lugar con luz indirecta durante 10 días.
3. Pasado el tiempo, cuela la lavanda y reserva el vinagre infusionado en otro recipiente.
4. Antes de limpiar tu piso, mezcla 1 parte de vinagre con infusión de lavanda con 2 partes de agua, esto puede variar dependiendo de cuanta mezcla necesites.
5. Usa tu limpiador ecológico como cualquier limpiador de pisos convencional.
IMPORTANTE: no es recomendable usarlo sobre suelos de mármol, madera o pisos laminados, ya que puede dañar el material.
