¿Cómo se manifiesta el estrés postraumático, que Jennifer Lopez dijo tener ella y Ben Affleck? En medio de la promoción de su próximo álbum, This Is Me… Now, la intérprete confesó dicho transtorno a Variety

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en julio del 2022, luego de reanudar su relación amorosa, tras 18 años de haberse separado. Foto: AFP