Poncho de Nigris se burla de cejas de Wendy Guevara: "como yo en la Casa de los Famosos"

Wendy Guevara, la ganadora y exparticipante de “La Casa de los Famosos”, recientemente se volvió objeto de burla. Y es que “La Perdida” mostró a sus fans su nuevo estilo de ceja que se hizo, pero no salió como lo esperaba.

Por medio de un live que realizó para platicar con sus 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, lo que más llamó la atención de éstos fue el estilo de sus cejas, por lo que no dudaron en preguntarle si así le iban a quedar , a lo que ésta mencionó que no, ya que con el paso de los días, el color se iría atenuando.

"¿Qué creen? que ya me terminaron la ceja, no se asusten ni se espanten porque la ceja no va a quedar así tan marcada del color, porque obviamente ahorita es el primer día, y me dijero que se me va a descarapelar.”, expresó

Poncho De Nigris se burla del nuevo diseño de cejas de Wendy Guevara

Luego de que Wendy saliera a presumir y a explicar el por qué sus cejas se encontraban de esa manera, varios cibernautas no dudaron en dejar algunos comentarios entre ellos, su amigo y excompañero del reality show, Poncho De Nigris, quien le escribió lo siguiente en su video: “Traes las cejas como yo en la casa de los famosos jajajaja”

Poncho De Nigris se burla de Wendy Guevara. Foto: Captura de pantalla

Así mismo, hubo quienes le dijeron que no solamente el color de las cejas era muy intenso, sino que la forma no le favorecía para nada.

“Soy especialista en cejas y con bases a la morfología de tu cara y medidas áureas tus cejitas quedaron mal , si gustas con mucho gusto yo te las puedo remover con láser”, “Demanda al que te hizo las cejas”, “A parte de chuecas esta una más ancha que la otra”, se lee en los comentarios.

La vez que Poncho De Nigris se pintó la ceja en "La Casa de los Famosos"

Durante su participación en “La Casa de los Famosos”, los integrantes del Team Infierno le sacaron varias carcajadas al público mexicano con sus ocurrencias, una de las más recordadas fue cuando Wendy Guevara regañó a Poncho De Nigris por haberse pintado las cejas con tinte.

En aquella ocasión, el actor decidió pintarse las cejas para tapar los huecos que tenía, pero lo que no vio venir es que sus cejas terminarían viéndose muy gruesas, por lo que terminó recibiendo burlas por parte de sus compañeros quienes lo compararon con Vicente Fernández.





