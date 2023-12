Captan discusión entre Poncho de Nigris y Adal Ramones en aeropuerto de Monterrey: VIDEO

En redes sociales circula un video de una discusión entre el conductor Adal Ramones y el actor Poncho de Nigris a las afueras del aeropuerto de Monterrey en Nuevo León, lo que originó que se volviera viral.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @lacomadritaof_ difundió el video donde se aprecia a ambas celebridades hacerse de palabras con todo y maletas.

Aunado a ello, en la grabación se observa como Adal pone su mano en el pecho del exintegrante de La Casa de los Famosos y acto seguido Poncho se la quita de una manera brusca.

El video fue filmado desde un vehículo, por lo que no es posible saber lo que dijeron ambos famosos.

Captaron a Poncho de Nigris discutiendo con Adal Ramones a las afueras del aeropuerto de Monterrey. pic.twitter.com/edajttPiGm — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 13, 2023

Hasta el momento, el video cuenta con 196 mil reproducciones, más de mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social, considerando que se trata de “puro show armado”.

“Puro show armado”, “Hasta acá veo lo falso y actuado”, “Jaja eso es montado, ya no sabe qué hacer De Nigris para llamar la atención”, son algunas reacciones de internautas.

Poncho de Nigris revela discusión con Adal Ramones: “no te hagas pen…”

Luego de que circulara el video donde Poncho de Nigris encara a Adal Ramones, el actor contó en Instagram lo que pasó en ese momento.

“Esperé a Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy. Empezamos a platicar y me dijo, no ya pasó mucho tiempo. Y le dije, no te hagas pen…, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”.

Asimismo, el actor detalló que quería reírse cuando se dio cuenta que Ramones se exaltó. “Me estaba cagando de risa por dentro y dije, le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un putazo. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes”.

Finalmente, manifestó que no pasó a mayores, porque “ya está veterano y chiquito”. “Me sentí ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya”.

¿Cómo surgió la polémica entre Poncho de Nigris y Adal Ramones?

La polémica surgió mientras el actor se encontraba participando en La Casa de los Famosos, pues habló sobre cómo es Adal.

“Es una mierda de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue mierda, fue una mierda de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí”, manifestó.

