El alimento que favorece la producción de colágeno y previene “patas de gallo” en tu contorno de ojos

En la búsqueda constante de alimentos que promuevan la salud y la belleza, se destaca uno poco conocido pero extraordinariamente eficaz: la pitahaya, también conocida como fruta del dragón. Esta fruta tropical no solo es llamativa por su apariencia y sabor, sino también por sus notables beneficios para la salud, particularmente en la producción de colágeno y la prevención de signos de envejecimiento, como las "patas de gallo" en el contorno de los ojos.

¿Por qué la pitahaya es tan buena para tu piel?

El colágeno, una sustancia clave para la elasticidad de la piel, se ve favorecido por la ingesta de pitahaya, según el Grupo Sanitas de España. Esta fruta es rica en antioxidantes, lo que la hace un aliado poderoso en la lucha contra los radicales libres y el envejecimiento prematuro de la piel. Además, la pitahaya estimula la producción natural de colágeno, contribuyendo a una piel más firme y juvenil.

Leer también: Descubre el alimento barato que incrementa el colágeno

Además de sus propiedades antienvejecimiento, la pitahaya ofrece una serie de otros beneficios para la salud. Un artículo publicado en el African Journal of Pharmacy and Pharmacology destaca que su consumo aumenta la inmunidad y mejora el rendimiento físico y mental. Rico en polifenoles y vitamina C, este fruto contiene betalainas, que han demostrado ser eficientes en el tratamiento de trastornos relacionados con el estrés.

Leer también: Conoce la mejor forma de producir colágeno de manera natural

La pitahaya también actúa como un prebiótico y tiene propiedades antiinflamatorias, según un estudio de Scientia Agropecuaria. Además, se considera beneficiosa para equilibrar los niveles de presión arterial y aliviar afecciones estomacales gracias a su contenido en pectina. Su consumo regular puede contribuir a contrarrestar la diabetes y la obesidad.

Originaria de América Central, la pitahaya se cultiva hoy en día en varios países tropicales y subtropicales, incluidos México, Venezuela, Colombia, Brasil, Costa Rica y Ecuador. La fruta del dragón, con su aspecto exótico y sabor único, no solo cautiva los sentidos, sino que también ofrece un tesoro de nutrientes esenciales.

Para aquellos preocupados por el envejecimiento de la piel y la búsqueda de colágeno, especialmente alrededor de los ojos, incorporar pitaya en la dieta puede ser una estrategia efectiva. Además, su riqueza en vitaminas del grupo B, calcio, hierro y fósforo, y su contenido de omega 3 en sus semillas, la hacen una opción valiosa para el fortalecimiento general del sistema inmunológico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal