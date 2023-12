¿Quién era "Rafa Wayne", influencer y conductor de Uber que murió durante asalto en Ciudad Juárez?

La madrugada de este martes 12 de diciembre, el influencer y conductor de Uber “Rafa Wayne” fue asesinado durante un asalto en el cruce de las calles Yepómera y Salvador Dalí en el fraccionamiento Parajes del Sol al suroriente de Juárez.

El hombre conducía un vehículo tipo Nissan Versa, mientras transmitía para su canal de TikTok como solía hacerlo, cuando de pronto fue interceptado por dos sujetos, quienes lo comenzaron a despojar de sus pertenencias.

Este hecho se da a casi un mes de que el fotógrafo de El Heraldo de Juárez, Ismael Villagómez fuera asesinado también cuando trabajaba de madrugada como chofer de plataforma.

Tras enterarse de su fallecimiento, varios amigos de Rafael y transportistas de la zona se reunieron en la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez para exigir justicia sobre este hecho.

Lee también: TikTok: Influencer cuenta como sobrevivió a terrible accidente carretero en Chiapas que dejó varios muertos

¿Quién era "Rafa Wayne"?

Rafael Díaz, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como “Rafa Wayne” era conductor en la plataforma de Uber, y también un creador de contenido que se dedicaba a transmitir a través de TikTok sus viajes, donde interactuaba con las personas que se unían.

También, era conocido en las redes por proponer crear un grupo en Facebook como red de apoyo para todos los choferes de la zona, que tenía como objetivo advertirles sobre posibles peligros.

Actualmente su cuenta de TikTok cuenta con más de 60 mil seguidores, donde varios cibernautas han dejado algunos comentarios en su último video publicado hace 21 horas.

“Ay no, Rafita en paz descanse. Siempre miraba sus lives todas las noches, mi padre Dios te tenga en su gloria”, No ,¿es enserio? vine buscando esperanzas de que no fuera él”, “Dios le de fuerza a su familia y justicia para que no pase más esto”, se lee en algunos comentarios.

Lee también: Día del Influencer: ¿Por qué se celebra cada 30 de noviembre?

- Con información de Paola Gamboa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

El alimento que favorece la producción de colágeno y previene “patas de gallo” en tu contorno de ojos

5 beneficios de la ortiga, "planta de la eterna juventud", para el organismo

Conoce la manera de limpiar a tu perro sin bañarlo





akv/sal