TikTok: Influencer cuenta como sobrevivió a terrible accidente carretero en Chiapas que dejó varios muertos

Kain Arrieta, creador de contenido sufrió un terrible accidente carretero luego de que viajara a Chiapas el pasado 27 de octubre en el tramo Ocosingo Altamirano, a la altura del barranco La Ventana y compartió con sus seguidores en TikTok y otras plataformas cómo ocurrió y parte de su recuperación.

El influencer, originario de Quintana Roo, reconocido por crear contenido acerca de viajes, se trasladó al estado de Chiapas para promover el turismo; sin embargo, él junto con otras 17 personas, se vieron involucrados en un aparatoso accidente donde 5 personas perdieron la vida, mientras que 14 más resultaron heridas, incluyendo a Kain, quien sufrió una grave afectación en la columna vertebral.

"¡Me quedé sin frenos!"

En un video compartido en TikTok, más de un mes después del accidente, Kain narró cómo ocurrieron los hechos. Mencionó que el camino era complicado, con curvas y terracería, cuando solo escucharon al conductor gritar "¡Me quedé sin frenos!", enseguida cayeron por un barranco, según señala, alrededor de unos 150 metros.

La unidad comenzó a dar volteretas y conforme ganó velocidad, la puerta se arrancó, las personas salieron disparadas y fueron aplastadas en el camino, contó Kain.

Afortunadamente, dijo, cuando él salió proyectado no lo aplastó la unidad, pero si se golpeó contra unas rocas.

Explicó que su rescate fue complicado ya que la zona en la que quedaron era de difícil acceso.

Debido a la gravedad de las lesiones, Kain fue trasladado de emergencia al municipio de Tapachula y compartió con sus seguidores la difícil experiencia que vivió durante el traslado, destacando las precarias condiciones de las carreteras de Ocosingo y los desafíos que enfrentó por los bloqueos y enfrentamientos armados que se viven en Chiapas.

"Tendré que realizar un viaje por carretera de 10 horas en ambulancia. El camino es de terracería, la carretera no está en muy buen estado y tiene demasiadas curvas y baches. Espero aguantar, ya que el dolor que siento en mi espalda es horrible", agregó.

Conforme pasaron los días, el influencer dio más detalles de su evolución en su cuenta de Facebook, en la que dijo que tuvo múltiples fracturas en su columna y no podia moverse.

Comentó que estaba inactivo de sus redes sociales porque en el accidente perdió todas sus pertenencias, entre estas su celular y equipo de grabación.

"Es muy muy doloroso... casi me quedo inválido de por vida"

El domingo 12 de noviembre Arrieta compartió que después de pasar 18 días hospitalizado finalmente fue operado y se encontraba en proceso de recuperación.

"Me colocaron placas metálicas y tornillos para que lograra caminar de nuevo, ya que por mi fuerte golpe en columna, casi me quedo inválido de por vida, pero gracias a Dios que me dio el milagro de salir bien de la operación", expresó.

Tras estos hechos, el influencer agradeció a los doctores y enfermeras que lo atendieron durante su estadía en el hospital, así como sus familiares y seguidores que estuvieron al tanto de su estado de salud.

"Sinceramente no es fácil es muy muy doloroso he tenido noche que he llorado, gritado de tanto dolor, pero no me rindo, Dios tiene algo muy grande para mi, estoy agradecido por el accidente porque también hay que agradecer las cosas no tan buenas pero al final también son bendiciones de Dios", comentó.

