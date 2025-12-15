¿Cómo limpiar tu refrigerador para eliminar malos olores? Conoce los sencillos pasos

Abrir el refrigerador y encontrarse con un olor desagradable es una experiencia común en muchos hogares. Restos de comida olvidados, envases mal cerrados o derrames pequeños que pasan desapercibidos pueden convertirse, con el tiempo, en una fuente constante de los malos olores.

Más allá de la incomodidad, un refrigerador sucio también puede afectar la conservación de los alimentos y la higiene de la cocina.

Por ello, limpiar el refrigerador de forma adecuada no solo ayuda a eliminar esos olores persistentes, sino que también prolonga la vida útil del electrodoméstico y contribuye a un entorno más saludable.

Los residuos de comida, derrames, entre otros, pueden estar ocasionando el mal olor en tu refrigerador. Foto: Freepik

¿Cómo limpiar el refrigerador para evitar los malos olores?

Afortunadamente, existen métodos para asegurar una limpieza profunda y correcta, que eliminará los malos olores de tu refrigerador. De acuerdo con el blog de recomendaciones de Hiroaka, una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos, estos son los pasos a seguir:

1. Desconecta y desocupa tu refrigerador

Antes de iniciar tu limpieza profunda, es recomendable desconectar el refrigerador y sacar todos los alimentos, para dejarlo vacío y facilitar la limpieza.

2. Retira las repisas y cajones

Para poder limpiar totalmente las repisas y los cajones de tu refri, remuévelos con cuidado. Lávalos y déjalos secar en tu tarja.

3. Usa utensilios de limpieza adecuados

Al momento de limpiar tu refrigerador, utiliza los utensilios adecuados, como guantes de plástico, trapos limpios o esponjas. También retira, lava o limpia el exceso de residuos que pueda haber en las paredes o el piso del electrodoméstico, sin embargo, evita el uso de productos y químicos que puedan impregnarse en las superficies.

4. Prepara una mezcla de agua y bicarbonato de sodio

Para limpiar el interior de la nevera lo más adecuado es utilizar una mezcla de agua tibia y bicarbonato de sodio en una proporción de 50% y 50%.

La mezcla de bicarbonato con agua ayudará a la limpieza de tu electrodoméstico. Foto: Freepik

5. Limpia el refrigerador con la mezcla

Usa la mezcla de agua bicarbonato para tallar los estantes, cajones y superficies del interior del refrigerador. Si todavía hay mancha difíciles de limpiar, aplica sobre ellas una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre y déjala actuar por 5 minutos. Luego enjuágala con agua tibia.

6. Enjuaga y deja secar el interior de tu electrodoméstico

Una vez que hayas pasado por todo el interior del refri con la mezcla de agua y bicarbonato, enjuaga las superficies con un trapo húmedo y déjalo secar o seca con otro trapo seco o servitoallas.

7. Vuelve a colocar las repisas y cajones

Vuelve a colocar las repisas, cajones o compartimentos que retiraste al inicio (asegúrate de que estén secos).

8. Conecta el refrigerador antes de meter los alimentos

Antes de volver a guardar los alimentos y artículos en tu refrigerador, conéctalo y espera a que llegue a la temperatura indicada.

