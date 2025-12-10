¿Cómo hacer tu propia corona de Navidad con materiales económicos y fáciles de conseguir?

Más Información

Con elementos reciclados, naturales o de bajo costo, es posible crear una estética, resistente y personalizada. Esta propuesta combina materiales económicos con un proceso claro para obtener un resultado digno de exhibirse en cualquier puerta.

Foto: Pixabay
Materiales económicos y listos para usarse

Crear una corona navideña accesible no requiere herramientas profesionales ni gastos elevados. La base puede elaborarse con un aro de cartón reciclado o alambre moldeado (ambos materiales fáciles de conseguir en casa).

Para darle volumen, basta con añadir guirnalda verde o ramas artificiales económicas, disponibles en mercados y tiendas de temporada.

La decoración puede componerse de piñas, esferas pequeñas, frutos rojos artificiales, lazos hechos a mano o incluso piezas recicladas como partes de cartón de huevo pintado. La fijación se logra con silicona caliente, alambre floral o cordón.

Paso a paso para armar la corona navideña

El proceso es simple y permite personalizar colores y estilos.

  1. Prepara la base: Corta un aro grande de cartón resistente o forma un círculo con alambre reciclado. Asegúrate de que quede firme antes de decorar.
  2. Da volumen al aro: Coloca tiras de guirnalda verde o ramas artificiales alrededor del aro. Fíjalas con silicona o alambre floral y alterna direcciones para que luzca más abundante.
  3. Agrega adornos naturales o reciclados: Incorpora piñas, ramitas secas, frutos rojos o pequeños detalles hechos con cartón. Esto aporta textura y un aspecto artesanal.
  4. Coloca esferas y un moño decorativo: Añade esferas pequeñas o adornos ligeros. Finaliza con un moño de listón o foami, colocado en la parte superior o inferior.
  5. Cuelga la corona: Pega un trozo de listón o cuerda en la parte trasera, cuidando que quede bien sujeta para colocarla en la puerta.

Con estos pasos, cualquier persona puede elaborar una corona navideña económica, atractiva y completamente personalizada, aprovechando materiales accesibles o reutilizados.

