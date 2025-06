Chumel Torres reacciona al golpe contra el huachicol en 3 estados; esto dijo

Durante la mañanera del 29 de junio, el gobierno federal anunció un importante operativo contra el huachicol.

Sin embargo, las dudas sobre su efectividad no tardaron en surgir, especialmente tras la crítica irónica de Chumel Torres, quien cuestionó la narrativa oficial con un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Desmantelan una de las principales redes criminales dedicadas al huachicol en la zona centro del país. Foto: Especial

Un operativo de alto impacto contra el robo de combustible

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la desarticulación de una de las organizaciones criminales más relevantes dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos.

Este golpe a la delincuencia organizada abarcó cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

De acuerdo con el funcionario, la acción fue el resultado de más de seis meses de labores de inteligencia, vigilancia terrestre y aérea, que permitieron identificar a los líderes, las rutas utilizadas y los sitios de extracción. Como resultado, se detuvo a 32 personas, de las cuales seis ya tenían órdenes de aprehensión.

Además, las autoridades lograron asegurar 12 inmuebles, decenas de vehículos, armas, drogas y medicamentos controlados, y clausurar dos tomas clandestinas. Un hecho que llamó especialmente la atención fue el rescate de animales exóticos, entre ellos un león cachorro, un jaguar, dos monos araña y más de 50 animales de granja, que fueron entregados a la PROFEPA.

La crítica de Chumel y la polémica en redes

No obstante, y pese al aparente éxito del operativo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Uno de los más críticos fue el comediante y creador de contenido Chumel Torres, quien en tono sarcástico publicó en su cuenta de X (antes Twitter):

“¿Siguen desarticulando redes de huachicol que ya no existían y laboratorios de fentanilo que en México no había?

Las redadas de Schrödinger, mano.”

Su comentario hace referencia a la famosa paradoja del gato de Schrödinger, aplicándola a lo que considera una contradicción en el discurso del gobierno, que por un lado ha insistido en que el huachicol prácticamente ha desaparecido, pero por otro sigue anunciando operativos contra dicha actividad.

La publicación de Chumel obtuvo más de 3 mil 600 reacciones en pocas horas, además de generar una discusión intensa entre usuarios que se dividieron entre quienes apoyan la gestión de seguridad y quienes la cuestionan.

Chumel Torres, quien cuestionó la narrativa oficial con un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales. Foto: Captura de pantalla en X

Uno de los comentarios más destacados replicó la idea del comediante: “El huachicol de Schrödinger: existe y no existe al mismo tiempo. No existe desde el primer día de gobierno del comandante Tutupiche, pero mágicamente vuelve a existir cuando hacen un operativo.”

Otra opinión fue más seria, pero igual de crítica: “La estrategia de seguridad de Claudia y Harfuch se ha alejado de los ‘abrazos, no balazos’. No lo dicen abiertamente para no pelarse con AMLO, pero por fin están actuando y eso se celebra. Aunque, indirectamente, estén desmintiendo al patrón.”

Estas reacciones reflejan una creciente desconfianza en los discursos oficiales y un sentimiento mixto en torno al papel de las nuevas autoridades, especialmente en un contexto en el que la narrativa gubernamental muchas veces ha negado la existencia de ciertos delitos o minimizado su alcance.

aov