Más Información

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo se abre el segundo periodo de vinculación?; conoce los requisitos

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo se abre el segundo periodo de vinculación?; conoce los requisitos

Día del Taco 2026: ¿Por qué se celebra el 31 de marzo en México?; aquí te lo decimos

Día del Taco 2026: ¿Por qué se celebra el 31 de marzo en México?; aquí te lo decimos

Beca Rita Cetina 2026: así quedó el calendario de pagos marzo-abril; consulta las fechas clave

Beca Rita Cetina 2026: así quedó el calendario de pagos marzo-abril; consulta las fechas clave

Chumel Torres acusa a Air France por maleta extraviada; pide apoyo para recuperar medicamento de familiar

Chumel Torres acusa a Air France por maleta extraviada; pide apoyo para recuperar medicamento de familiar

¿Quién era Arturo Rivera?; vocalista de Grupo Reacción fue asesinado durante fiesta en Tijuana

¿Quién era Arturo Rivera?; vocalista de Grupo Reacción fue asesinado durante fiesta en Tijuana

El influencer acusó a la aerolínea Air France por el extravío de una de sus maletas durante un reciente viaje, situación que —aseguró— ha generado preocupación más allá de lo material.

Por medio de la plataforma X, el conductor pidió un contacto “pesado” de alguna persona que trabaje en dicha aerolínea.

Aunado a ello, explicó que en el equipaje se encontraba medicamento esencial para un familiar, por lo que hizo un llamado urgente para recibir apoyo y lograr su pronta recuperación.

Lee también

“Tengo un temmmmmon con una maleta que me perdieron hace días […] No me han resuelto y vienen medicamentos que un familiar necesita”, expresó.

Finalmente, pidió ayuda para que la publicación tenga más alcance, con el fin de recibir el apoyo necesario.

Foto: X
Foto: X

Hasta el momento, la aerolínea francesa no se ha pronunciado al respecto.

Lee también

¿Cómo es Air France?

De acuerdo con el sitio web de la aerolínea, actualmente opera en 230 destinos en todo el mundo: África, América, Asia, Europa y Oceanía. De los 230 destinos, 29 son vuelos nacionales en Francia y los 201 restantes están en 94 países.

Asimismo, ofrece 4 clases de servicios diferentes dependiendo de cuál es el que te acomode:

  • La Première (primera clase): Te ofrecen una atención personalizada con máxima privacidad, acceso a salas VIP exclusivas. Incluye suites privadas con cortinas de piso a techo, menús elaborados por chefs de renombre, acceso a un servicio de chófer privado y asistencia prioritaria en cada etapa del viaje.
  • Business: Te ofrecen asientos que se convierten en camas planas, acceso directo al pasillo, un espacio personal con escritorio y mesa, y acceso a salas VIP con servicios exclusivos. También te ofrecen una gastronomía de alta calidad, entretenimiento a bordo mejorado y atenciones especiales, como un estuche de confort con productos de belleza.
  • Premium: Ofrecen asientos amplios con mayor espacio para las piernas, reclinación mejorada y reposapiés ajustable, además de un servicio prioritario en el aeropuerto (SkyPriority) y comidas mejoradas con bebidas de cortesía.
  • Economy: Es una experiencia de viaje cómoda y confortable, con opciones de asiento, entretenimiento a bordo, comidas y opciones de conectividad a Wi-Fi.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]