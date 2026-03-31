Chumel Torres acusa a Air France por maleta extraviada; pide apoyo para recuperar medicamento de familiar

El influencer Chumel Torres acusó a la aerolínea Air France por el extravío de una de sus maletas durante un reciente viaje, situación que —aseguró— ha generado preocupación más allá de lo material.

Por medio de la plataforma X, el conductor pidió un contacto “pesado” de alguna persona que trabaje en dicha aerolínea.

Aunado a ello, explicó que en el equipaje se encontraba medicamento esencial para un familiar, por lo que hizo un llamado urgente para recibir apoyo y lograr su pronta recuperación.

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“Tengo un temmmmmon con una maleta que me perdieron hace días […] No me han resuelto y vienen medicamentos que un familiar necesita”, expresó.

Finalmente, pidió ayuda para que la publicación tenga más alcance, con el fin de recibir el apoyo necesario.

Foto: X

Hasta el momento, la aerolínea francesa no se ha pronunciado al respecto.

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¿Cómo es Air France?

De acuerdo con el sitio web de la aerolínea, actualmente opera en 230 destinos en todo el mundo: África, América, Asia, Europa y Oceanía. De los 230 destinos, 29 son vuelos nacionales en Francia y los 201 restantes están en 94 países.

Asimismo, ofrece 4 clases de servicios diferentes dependiendo de cuál es el que te acomode:

La Première (primera clase): Te ofrecen una atención personalizada con máxima privacidad, acceso a salas VIP exclusivas. Incluye suites privadas con cortinas de piso a techo, menús elaborados por chefs de renombre, acceso a un servicio de chófer privado y asistencia prioritaria en cada etapa del viaje.

Business: Te ofrecen asientos que se convierten en camas planas, acceso directo al pasillo, un espacio personal con escritorio y mesa, y acceso a salas VIP con servicios exclusivos. También te ofrecen una gastronomía de alta calidad, entretenimiento a bordo mejorado y atenciones especiales, como un estuche de confort con productos de belleza.

Premium: Ofrecen asientos amplios con mayor espacio para las piernas, reclinación mejorada y reposapiés ajustable, además de un servicio prioritario en el aeropuerto (SkyPriority) y comidas mejoradas con bebidas de cortesía.

Economy: Es una experiencia de viaje cómoda y confortable, con opciones de asiento, entretenimiento a bordo, comidas y opciones de conectividad a Wi-Fi.

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