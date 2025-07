Hace unos días, un incidente registrado en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, se volvió viral tras difundirse un video en el que una ciudadana enfrentó a un agente de tránsito. La mujer fue identificada como Ximena Pichel, quien fue apodada por usuarios como “Lady Racista”.

Ella es Ximena Pichel, apodada como "Lady racista" por insultar a un policía de la SSC en la CDMX. Foto: Redes sociales

Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Reyes, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde el oficial de tránsito se dispuso a colocarle un inmovilizador de llanta, comúnmente conocido como “araña”, a su automóvil, el cual presuntamente se encontraba estacionado sin realizar el pago del parquímetro.

Ante tal acción Pichel -acompañada por miembros de su familia y un perro- decidió enfrentarlo, mientras le gritaba “No me estés insultando pin… negro, no me estés insultando cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

Lee también: "Lady racista" en CDMX; ¿cómo denunciar un acto racista ante el escándalo de Ximena Pichel?

"Lady Racista" rompe el silencio; lanza mensaje y elimina sus videos de TikTok

Este suceso generó una amplia respuesta por parte de internautas, quienes expresaron su rechazo por el comportamiento mostrado durante el altercado.

Ante ello, la mujer decidió eliminar todos sus videos de TikTok. Esta acción fue interpretada como una medida para reducir el impacto de las críticas, los cuestionamientos y las burlas que se habían generado en su contra.

Lee también: Lady racista: ¿qué sanción podría enfrentar Ximena Pichel tras el insulto racista a policía de CDMX?; esto se sabe

Sin embargo, solamente dejó una publicación en su cuenta china, donde afirmó tener la grabación completa del suceso.

“Tengo el video completo, no solo el final donde me hacen ver mal. Solo espero indicaciones de mis asesores”, escribió.

"Lady Racista" reaparece en redes sociales con un contundente mensaje y elimina todo el contenido de su cuenta de TikTok tras la polémica. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, este comentario reactivó las reacciones en redes, donde varios usuarios insistieron en condenar el lenguaje y la actitud que se mostraron en la grabación original. Algunas personas señalaron que el hecho de poseer otro video no cambia la percepción que generó su comportamiento.

También dejaron comentarios como:

"Hazte responsable de tus actos! Y lárgate de México !!"

"Lo importante es saber cuándo regresas a tu país, allá puedes comportarte tal cual eres"

"Se acuerdan lo que les pasó a los que agredieron al vendedor de piñas en Tehuacán? "

