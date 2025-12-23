Carmen Aristegui anuncia su salida de CNN tras más de 20 años al aire; esto dijo sobre su futuro

Más Información

El pasado 22 de diciembre, la periodista dio a conocer su salida del noticiero de CNN, luego de más de 20 años al aire.

Durante la emisión de su último programa, Aristegui agradeció a sus compañeros del canal, así como a los invitados que se hicieron presente en su noticiero y a la audiencia. “Gracias a CNN por todo este tiempo, gracias a mis compañeros y amigos de todos estos años, gracias a todos nuestros invitados, a nuestras invitadas por su disposición a estar aquí para hablar, para revelar, para debatir y para analizar las cosas más importantes y trascendentes que han ocurrido en todos estos años. Y principalmente gracias a usted por ser la parte fundamental y razón de ser de nuestro trabajo”.

“Se cierra un ciclo aquí y lo que toca es dar gracias”, añadió.

¿Qué sigue para Aristegui tras dejar CNN?

Aunado a ello, aseguró que seguirá ejerciendo el periodismo. “Me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos, en nuevos desafíos […] Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea, con la firme convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia".

Finalmente, deseo una feliz Navidad y los mejores deseos para el 2026. “Gracias, gracias, muchísimas gracias. Desde aquí les envío un fuerte abrazo, una muy feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026 y siempre”.

