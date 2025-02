Captan sorprendente velocidad de un motociclista para robar celular en Guadalajara; video se viraliza

Se multiplican los videos que muestran hechos delictivos y accidentes viales que suceden en las calles de México. Esto no se debe solo a un incremento en los hechos de inseguridad, sino a la proliferación de dispositivos móviles y cámaras de seguridad que permiten inmortalizar este tipo de situaciones, algo que se da en todo el mundo.

Robo a plena luz del día. Fuente: X @CI_CDMX

El avance de la tecnología está permitiendo que todo lo que sucede a nuestro alrededor quede grabado en video y en muchos casos sirve como prueba o para esclarecer algún delito. En este marco, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se produjo un robo en solo segundos que dejó a una joven sin su teléfono celular y una grabación así lo demuestra.

Robo a plena luz del día

El hecho tuvo lugar el pasado martes en la colonia San Juan Bosco, según precisa la cuenta de X @CI_CDMX. El epicentro fue en una parada del transporte público de pasajeros en donde se observa a dos hombres y una mujer esperando al camión. Cada uno atento a sus propios asuntos sin pensar que uno de ellos sería el blanco de un robo.

#Video || Así fue como este delincuente le roba su teléfono celular a una mujer, que se encontraba en una parada de transporte público.



Ocurrió en la colonia @SanJuanBosco, #Guadalajara.



🎥 @GNocturnaMX pic.twitter.com/Rp8t9yqrLi — Centro Informativo CDMX (@CI_CDMX) February 19, 2025

Tal como se observa en el video, un motociclista con mochila de repartidor aparece por la banqueta y pasa por al lado de una joven que manipula su teléfono celular. En cuestión de segundos, el motorista le arrebata el dispositivo para darse rápidamente a la fuga sin dejar lugar a acciones por parte de ninguno de los presentes.

El motociclista sorprendió a los internautas por la velocidad en la que concretó el robo, pero más sorprendida quedó la víctima que quedó prácticamente congelada por lo sucedido. El hecho, algo que se repite en distintos rincones de México, despertó la indignación de los usuarios de la re social X que manifestaron: “Casi siempre (no sé si haya sido el caso), tienen cómplices ahí cerca observando a la demás gente”, “A mí me pasó, me arrebataron mi cel e inmediatamente llegó una persona a ayudarme, pero en verdad fue para distraerme y no prestara atención a la persona ni la moto, “Probablemente ya había pasado y la observo por eso se regresó, su modus operandi no solo es pasar y agarrar” y “El 99% de las personas están así”.