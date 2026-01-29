Bellakath vs Bebeluluz: ¿cómo surgió el pleito entre la cantante y la influencer?; esto se sabe

La creadora de contenido mexicana Lu, mejor conocida en redes sociales bajo el apodo de Bebeluluz, publicó recientemente un video en la plataforma de TikTok, en el que señala a la cantante y "representante del reguetón mexa" Katherina Huerta, conocida artísticamente como Bellakath, de haberla amenazado públicamente.

"Bellakath amenazó con agredirme físicamente o mandar a alguien a hacerlo, así que, si algo llega a sucederme, la hago a ella completamente responsable", señaló a través de un video en TikTok, luego de que la intérprete de Reggaeton Champagne compartiera un video en sus historias de Instagram, en el que con actitud retadora lanza amenazas indirectas.

Anteriormente, Bellakath ya había publicado una respuesta, donde asegura que la influencer ganó popularidad gracias a que habla de ella en sus videos. "Siempre cuando habla mal de mí la hombredeluz tiene la mejor atención que nunca tuvo, porque no tiene los hue*** de ir a un show a decirme cosas para que le rompa su ma***", mencionó.

La representante del género urbano en México se vio envuelta en una intensa controversia en redes sociales, luego de que fuera señalada por una creadora de contenido por presuntas amenazas. Foto: Captura de pantalla TikTok @bebeluluz

¿Cómo inició la rivalidad entre Bellakath y Bebeluluz?

La polémica rivalidad entre ambas figuras públicas comenzó el pasado 19 de enero, cuando la creadora de contenido publicó un video en el que critica la "falsedad", "hipocresía" y "doble moral" de la cantante mexicana, luego de que lanzará un comentario negativo contra el aspecto físico de la artista Emjay, quien estaba siendo comparada a nivel vocal por los fanáticos con Kenia Os.

"Siempre las granosas son las envidiosas, Kenia tu patrona", escribió Bellakath en una publicación en la plataforma de X, con el objetivo de mostrar su apoyo a Kenia. La tiktoker retomó esta acción en su video, enfatizando en la falta de congruencia de la intérprete al burlarse del físico de otra persona cuando ella misma ha reprobado las críticas hacia su apariencia, principalmente hacia su abdomen.

En respuesta a estos comentarios, la cantante publicó un video, en el que, con actitud desafiante, amenaza a la creadora de contenido con "golpearla" o "mandar a alguien" para hacerlo. Asimismo, la creadora de contenido acusó a Bellakath de lanzar indirectas en redes contra su apariencia física y su estatus económico, llamándola "fea", "pobre", "miserable" y "hombre". Una acción calificada por la influencer como "machista" y "misógina".

Hasta el momento, la cantante mexicana no ha emitido ninguna declaración oficial en sus redes. No obstante, el caso ya ha dado la vuelta en foros de plataformas digitales y ha generado debate entre los usuarios, pues mientras algunos defienden a la cantante y aseguran que tiene derecho de réplica, otros cuestionan su comportamiento para hacer frente a polémicas.

"Eres ofensiva y pasivo agresiva y ahora para tu defensa utilizas todos los términos que puedes para volver esto un tema de violencia de género y que ella sea la afectada, si no te gusta que tu integridad esté expuesta no faltes al respeto", escriben los internautas en Instagram, refiriéndose a la reacción de la creadora de contenido.

