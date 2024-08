Bellakath lanza dardo a Gomita por hablar de su cuerpo en LCDLF: “¿yo qué les hice?”

Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita", está de nuevo en el ojo del huracán, pero esta vez no por intentar agredir a sus compañeras. Esta vez, el motivo de la controversia fue por un comentario bastante polémico que hizo en "La Casa de los Famosos" sobre Bellakath, la famosa cantante de reggaeton.

Lee también: ¿Qué significa el mudra de protección, gesto que usó Karime en La Casa de los Famosos?

Bellakath lanza dardo a Gomita por hablar de su cuerpo en "La Casa de los Famosos"

Durante una reciente conversación que tuvo con Ricardo Peralta, quien se ha convertido en uno de sus grandes amigos dentro del reality show, la exconductora de "Sabadazo" comparó el cuerpo de Grecia Monzón, amiga de Wendy Guevara, con el de la intérprete de “Gatita”

“A Grecia Monzón, ¿ya vieron su cuerpecito así? Ya se parece a la Bellakath”, dijo la presentadora, a lo que Ricardo respondió: “¿Estaba bien, verdad? Es que uno quiere más", dijo.

Lee también: Gomita tira al suelo el vestido que Briggitte Bozzo le obsequió: "a la verg*"

Este comentario, que se convirtió en un tema de debate en las redes sociales, llegó a oídos de Katherinne Huerta, por lo que como era de esperarse no tardó en responder a través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), donde escribió lo siguiente: “¿Por qué siempre viejas que tienen cuerpo culero me critican a mí mi cuerpo? ¿Yo qué les hice? (...) No se pero siempre como que les cala mi cuerpo jajajaja pobrecitas. Al final con que cara se ponen a criticar y esperan que una se quede callada.”

Porq siempre viejas q tienen cuerpo culero me critican a mí mi cuerpo? Yo que les hice? — LA CHICA DE LAS POESÍAS 👸🏻 (@labellakath) August 21, 2024

Sin embargo, no fue la única en responderle a la payasita, pues Wendy Guevara, otra figura destacada en el mundo del entretenimiento, también se pronunció sobre el asunto.

En una transmisión en vivo, la ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos" expresó que, para criticar el cuerpo de otra persona, debería mantener un estándar personal más elevado. En caso contrario, sugirió que lo más prudente sería guardar silencio.

“Si yo voy a criticar es porque yo estoy más perra o más guapa, si no, no se puede mami. Aquí nadie traiciona a nadie ni nada, ella solita se está hundiendo con lo que ella dice, con su propia boca. Si se decepciona o no cuando salga, más decepcionados nos tiene a todos,” expresó.

También te interesará:

La planta que controla el azúcar en sangre y mejora la memoria en poco tiempo

Conoce cuál es la fruta que fortalece los huesos y aumenta la masa muscular

Descubre cuál es el remedio casero que elimina el olor de orina de perros y gatos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv