Beca Rita Cetina: ¿quién recibe su depósito HOY, 14 de abril?; entérate aquí

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La continúa con la dispersión de recursos a aquellos beneficiarios de continuación en el ciclo escolar 2025-2026.

Este apoyo del gobierno federal, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar por falta de financiamiento en las familias en el nivel educativo básico alrededor de todo México.

El programa otorga un monto de 1,900 pesos bimestrales a aquellas familias con al menos un estudiante inscrito en algún grado escolar, más otros 700 pesos por cada estudiante registrado a la beca en el mismo nivel educativo.

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Beca Rita Cetina 2026. Foto: Imagen generada con IA
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¿Quién recibe su depósito de la Beca Rita Cetina HOY, 14 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina, correspondiente al periodo marzo-abril de 2026, este martes 14 de abril reciben su depósito aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra "R".

Los depósitos se realizan directamente a las tarjetas entregadas a cada familia y el dinero puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o también se puede utilizar pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten.

El próximo jueves 16 de abril concluirá la dispersión de recursos para este periodo, la cual comenzó el 1 de abril, logrando la cobertura total de derechohabientes.

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Tarjeta del Banco del Bienestar para beca Rita Cetina / Foto:@BecasBenito
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Se espera que el calendario de pagos termine su curso sin inconvenientes, entregando el recurso económico a los beneficiarios que faltan en el siguiente orden:

  • Miércoles 15 de abril: letra S
  • Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z
Calendario de la beca Rita Cetina. Foto: Tomada de la cuenta de X de @mario_delgado
Calendario de la beca Rita Cetina. Foto: Tomada de la cuenta de X de @mario_delgado

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