Beca Benito Juárez: ¿quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 24 de octubre?

El Gobierno de México ofrece diversas ayudas económicas a diferentes grupos sociales en todo el país. La Beca Benito Juárez es el apoyo que reciben todos los estudiantes de educación media superior, con el objetivo de combatir la deserción escolar.

La dispersión de pagos comenzó el pasado lunes. El depósito se realiza cada dos meses, tanto para alumnos en modalidad mixta como escolarizada.

¿Quiénes son los beneficiarios de mil 900 pesos hoy, 24 de octubre?

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, compartió en redes sociales el calendario de depósitos. De acuerdo con la información brindada, hoy viernes 24 de octubre, los apellidos beneficiados serán: “P”, “Q” y “R”.

El mismo calendario señala que hoy viernes, será el penúltimo día de depósitos. Recuerda que el retiro de la ayuda se puede realizar en los Bancos del Bienestar, tanto en cajas como en cajeros, sin ningún tipo de comisión o de cargos.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?. Fuente: Julio León, X.

¿Puedo perder en algún momento la beca?

De acuerdo con información de Gobierno de México, existen ciertas razones por las que podrías dejar de ser becaria o becario, algunas de las más frecuentes son:

Defunción

Recibiste la beca por 40 meses

Terminaste tus estudios de educación media superior o se encontró información que demuestra que los finalizaste con anterioridad.

Cuentas con alguna otra beca de manutención de alguna entidad o dependencia de la administración pública federal.

Proporcionaste información falsa o documentos apócrifos.

Solicitaste de manera voluntaria el abandono de la beca.

Recuerda que sólo tú eres responsable del apoyo económico, no brindes información a terceras personas y no permitas intermediarios al momento de retirar tu dinero.

Beca Benito Juárez, inica el registro para alumnos de educación media superior de todo el país / Imagen: https://www.gob.mx/

