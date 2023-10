Bárbara de Regil rechaza conmemorar el Día de Muertos: "¿cuál es la diferencia?"

Bárbara de Regil se encuentra en medio de la polémica por una serie de declaraciones que realizó sobre el Día de Muertos, una de las fechas más importantes para los mexicanos.

A través de un video, la actriz dejó entrever que prefiere celebrar Halloween y provocó la ira de internautas. El pasado 26 de octubre, durante un encuentro con medios, se le pidió su opinión sobre dichas efemérides durante un evento de Vogue.

Foto: Instagram @barbaraderegil

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre el Día de Muertos?

La gala de Vogue se organizó en el marco del Día de Muertos y uno de los reporteros le preguntó a Bárbara de Regil si prefería Halloween o la celebración mexicana.

“¿Cuál es la diferencia?”, le preguntó a su hija Mar de Regil quien la acompañó en la ceremonia. La joven dudó y sólo respondió con un “Ah”.

En seguida, la famosa mencionó “Halloween, el Día de Muertos no. A mi no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida ¿no?”.

La estelar de “Rosario Tijeras” indicó que tampoco suele poner ofrenda, conforme lo dicta la cultura. “Eso de que hay que ponerles sus estos... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así”, dijo.

Bárbara de Regil provocó el descontento con sus declaraciones, aunque destacó que ella gusta más de compartir momentos en vida con sus familiares.

“A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta, que ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto. No, en vida”.

Tunden a Bárbara de Regil por comparación entre Halloween y Día de Muertos

Las respuestas de Bárbara de Regil sobre Día de Muertos hicieron ruido en distintas plataformas. Y como era de esperarse, internautas desaprobaron a la actriz por desconocer la cultura de su país:

Desgraciadamente acabo de ver un video donde barbara de regil pregunta cual es la diferencia entre día de muertos y halloween, Diosito porque permitiste que yo viera semejante estupidez? 😩😩😩 — el pandita mas rojo de todos (@anapaolap123) October 30, 2023

Además, se le criticó el hecho de preferir Halloween a Día de Muertos aún estando en un evento de Vogue alusivo a la celebración mexicana:

barbara de regil sin saber la diferencia entre halloween y día de muertos estando EN UN EVENTO DE DÍA DE MUERTOS WEY — steph adulta en depresion (@lstephaniam) October 31, 2023

*

Acabo de ver un video de Barbara de Régil donde no sabe cual es la diferencia entre halloween y Día de Muertos, wey ????????😭😭 — L (@0423eu) October 31, 2023





