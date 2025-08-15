Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Más Información
Durante el verano, suele aumentar la presencia de insectos en varias zonas de México, pues el calor y la humedad forman el ambiente ideal para la propagación de todo tipo de plagas, desde mosquitos y chinches, hasta bichos que podrían llegar a ser venenosos.
Las picaduras de insectos en la piel pueden causar leves molestias como picazón, hasta reacciones alérgicas graves. Por tal motivo, saber diferenciar una picadura de mosquito, pulga, araña o chinche puede ayudarte a aplicar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.
Así que en esta guía te explicamos cómo identificar los tipos más comunes de picaduras de insectos, sus síntomas y qué hacer en cada caso.
¿Cómo diferenciar las picaduras de insectos?
Picadura de mosquito:
Si estuviste al aire libre o cerca de agua estancada y sientes picazón en brazos, piernas, cuello o zonas expuestas, es muy probable que se trate de un mosquito.
- Pequeña roncha roja, ligeramente elevada
- Causa picazón intensa
- Aparece una roncha inmediatamente
Picadura de pulga:
Este insecto suele picar varias veces en una misma zona, por lo general en tobillos, pantorrillas y parte baja del cuerpo.
- Pequeños puntos rojos agrupados, a menudo en línea o patrón irregular.
- Pican mucho
- Pueden infectarse si se rascan constantemente
Picadura de chinche:
En la mayoría de los casos, las chinches pican durante la noche en zonas como espalda, brazos, cuello y cara. Suelen estar en zonas de contacto con el colchón o la ropa de cama.
- Manchas rojas en grupos de 3 o más (a veces conocidas como “desayuno, comida y cena”).
- Puede haber hinchazón leve.
- Aparecen horas después de haber dormido.
Picadura de araña:
Cuando este insecto pica, el dolor es inmediato o empeora con el tiempo, consulta a un médico.
- Dos pequeños puntos rojos juntos (las marcas de los colmillos).
- Algunas pueden provocar ampollas o necrosis (araña violinista).
- Dolor localizado, enrojecimiento y posible inflamación.
Picadura de abeja:
Las picaduras de abeja, también suelen doler, solo que en este caso es preciso revisar si se encuentra el aguijón clavado para retirarlo con cuidado.
- Zona roja, muy dolorosa al inicio.
- Inflamación visible.
- En algunos casos, reacción alérgica severa.
¿Qué hacer en caso de picadura?
- Lavar la zona con agua y jabón.
- Aplicar hielo para reducir la inflamación.
- Usar crema antihistamínica o corticoides suaves si hay picazón.
- No rascarse para evitar infecciones.
Si hay síntomas como dificultad para respirar, fiebre o hinchazón excesiva, acude al médico.
¿Cuáles son las señales de alerta en una picadura?
Si la herida presenta las siguientes señales de alerta, consulta con un especialista.
- La picadura no mejora en 3-5 días.
- Se forma pus o secreción.
- La zona se pone muy roja, caliente o dolorosa.
- Se presenta fiebre, mareo o dificultad para respirar.
