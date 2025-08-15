Más Información

Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Eclipse Lunar 2025: esta es la hora exacta de la Luna de sangre; así se verá

Eclipse Lunar 2025: esta es la hora exacta de la Luna de sangre; así se verá

Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

Lluvias en CDMX: ¿qué hacer en caso de inundaciones?; la UNAM responde

Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Supernova Strikers: ¿a qué hora es el pesaje?; descubre los detalles previos a las peleas

Durante el verano, suele aumentar la presencia de en varias zonas de México, pues el calor y la humedad forman el ambiente ideal para la propagación de todo tipo de plagas, desde mosquitos y chinches, hasta bichos que podrían llegar a ser venenosos.

Las de insectos en la piel pueden causar leves molestias como picazón, hasta reacciones alérgicas graves. Por tal motivo, saber diferenciar una picadura de mosquito, pulga, araña o chinche puede ayudarte a aplicar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

Así que en esta guía te explicamos cómo identificar los tipos más comunes de picaduras de insectos, sus síntomas y qué hacer en cada caso.

Leer también:

Picadura de insecto. Foto: Especial
Picadura de insecto. Foto: Especial

¿Cómo diferenciar las picaduras de insectos?

Picadura de mosquito:

Si estuviste al aire libre o cerca de agua estancada y sientes picazón en brazos, piernas, cuello o zonas expuestas, es muy probable que se trate de un mosquito.

  • Pequeña roncha roja, ligeramente elevada
  • Causa picazón intensa
  • Aparece una roncha inmediatamente

Picadura de pulga:

Este insecto suele picar varias veces en una misma zona, por lo general en tobillos, pantorrillas y parte baja del cuerpo.

  • Pequeños puntos rojos agrupados, a menudo en línea o patrón irregular.
  • Pican mucho
  • Pueden infectarse si se rascan constantemente

Picadura de chinche:

En la mayoría de los casos, las chinches pican durante la noche en zonas como espalda, brazos, cuello y cara. Suelen estar en zonas de contacto con el colchón o la ropa de cama.

  • Manchas rojas en grupos de 3 o más (a veces conocidas como “desayuno, comida y cena”).
  • Puede haber hinchazón leve.
  • Aparecen horas después de haber dormido.

Picadura de araña:

Cuando este insecto pica, el dolor es inmediato o empeora con el tiempo, consulta a un médico.

  • Dos pequeños puntos rojos juntos (las marcas de los colmillos).
  • Algunas pueden provocar ampollas o necrosis (araña violinista).
  • Dolor localizado, enrojecimiento y posible inflamación.

Picadura de abeja:

Las picaduras de abeja, también suelen doler, solo que en este caso es preciso revisar si se encuentra el aguijón clavado para retirarlo con cuidado.

  • Zona roja, muy dolorosa al inicio.
  • Inflamación visible.
  • En algunos casos, reacción alérgica severa.

Leer también:

Que hacer en caso de picadura de abejas. Foto: Pexels
Que hacer en caso de picadura de abejas. Foto: Pexels

¿Qué hacer en caso de picadura?

  • Lavar la zona con agua y jabón.
  • Aplicar hielo para reducir la inflamación.
  • Usar crema antihistamínica o corticoides suaves si hay picazón.
  • No rascarse para evitar infecciones.

Si hay síntomas como dificultad para respirar, fiebre o hinchazón excesiva, acude al médico.

¿Cuáles son las señales de alerta en una picadura?

Si la herida presenta las siguientes señales de alerta, consulta con un especialista.

  • La picadura no mejora en 3-5 días.
  • Se forma pus o secreción.
  • La zona se pone muy roja, caliente o dolorosa.
  • Se presenta fiebre, mareo o dificultad para respirar.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses