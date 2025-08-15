Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Durante el verano, suele aumentar la presencia de insectos en varias zonas de México, pues el calor y la humedad forman el ambiente ideal para la propagación de todo tipo de plagas, desde mosquitos y chinches, hasta bichos que podrían llegar a ser venenosos.

Las picaduras de insectos en la piel pueden causar leves molestias como picazón, hasta reacciones alérgicas graves. Por tal motivo, saber diferenciar una picadura de mosquito, pulga, araña o chinche puede ayudarte a aplicar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

Así que en esta guía te explicamos cómo identificar los tipos más comunes de picaduras de insectos, sus síntomas y qué hacer en cada caso.

Picadura de insecto. Foto: Especial

¿Cómo diferenciar las picaduras de insectos?

Picadura de mosquito:

Si estuviste al aire libre o cerca de agua estancada y sientes picazón en brazos, piernas, cuello o zonas expuestas, es muy probable que se trate de un mosquito.

Pequeña roncha roja, ligeramente elevada

Causa picazón intensa

Aparece una roncha inmediatamente

Picadura de pulga:

Este insecto suele picar varias veces en una misma zona, por lo general en tobillos, pantorrillas y parte baja del cuerpo.

Pequeños puntos rojos agrupados, a menudo en línea o patrón irregular.

Pican mucho

Pueden infectarse si se rascan constantemente

Picadura de chinche:

En la mayoría de los casos, las chinches pican durante la noche en zonas como espalda, brazos, cuello y cara. Suelen estar en zonas de contacto con el colchón o la ropa de cama.

Manchas rojas en grupos de 3 o más (a veces conocidas como “desayuno, comida y cena”).

Puede haber hinchazón leve.

Aparecen horas después de haber dormido.

Picadura de araña:

Cuando este insecto pica, el dolor es inmediato o empeora con el tiempo, consulta a un médico.

Dos pequeños puntos rojos juntos (las marcas de los colmillos).

Algunas pueden provocar ampollas o necrosis (araña violinista).

Dolor localizado, enrojecimiento y posible inflamación.

Picadura de abeja:

Las picaduras de abeja, también suelen doler, solo que en este caso es preciso revisar si se encuentra el aguijón clavado para retirarlo con cuidado.

Zona roja, muy dolorosa al inicio.

Inflamación visible.

En algunos casos, reacción alérgica severa.

Que hacer en caso de picadura de abejas. Foto: Pexels

¿Qué hacer en caso de picadura?

Lavar la zona con agua y jabón.

Aplicar hielo para reducir la inflamación.

Usar crema antihistamínica o corticoides suaves si hay picazón.

No rascarse para evitar infecciones.

Si hay síntomas como dificultad para respirar, fiebre o hinchazón excesiva, acude al médico.

¿Cuáles son las señales de alerta en una picadura?

Si la herida presenta las siguientes señales de alerta, consulta con un especialista.

La picadura no mejora en 3-5 días.

Se forma pus o secreción.

La zona se pone muy roja, caliente o dolorosa.

Se presenta fiebre, mareo o dificultad para respirar.

