Altos Infusionado: elevando la esencia del tequila mexicano con innovación y pasión

En el vasto y apasionante mundo de los destilados, el tequila ha mantenido su posición como una de las bebidas más emblemáticas de México y el mundo. Su historia se teje con tradición, cultura y una maestría inigualable en la destilación de la planta de agave azul. Sin embargo, la innovación es el motor que impulsa la evolución de cualquier industria, y el mundo del tequila no es la excepción.

Es así como Tequila Altos da un salto hacia adelante con el lanzamiento de su nueva línea de tequilas infusionados: Altos Infusionado con cítricos naturales y Altos Infusionado con café natural. Estas dos nuevas creaciones, ambas 100% agave e infusionadas en la segunda destilación, representan un giro emocionante en el mundo del tequila.

Tuvimos oportunidad de platicar con Nicolas Payet, CEO de Pernord Ricard en México quien nos compartió parte de las razones por las cuales decidieron apostar por un mercado nuevo, el de las infusiones en el tequila.

“Buscamos cuál podría ser el segmento dentro del tequila que hoy no existe, por lo que nos comentaron los consumidores en miles de entrevistas que hicimos. Y para resumirlo, porque son casi tres años de trabajo, lo que salió es: quiero que mi tequila siga siendo un tequila, que tenga algún toque de sabor, pero quiero que me lo des de manera muy natural. Y esto es Altos Infusionado”

Elaborado con un proceso que no existe en el mercado, el de infusionar un destilado tan tradicional.

Una evolución de la tradición: Altos Infusionado con cítricos naturales

La esencia de México fluye a través de cada gota de estos destilados infusionados. Esta innovadora creación es una fusión entre la destreza artesanal y la frescura vibrante de los cítricos. Cada gota de este tequila es el resultado de un meticuloso proceso de infusión, en el cual las esencias naturales de limones y naranjas se entrelazan con la suavidad del tequila 100% agave. El resultado es una sinfonía de sensaciones que bailan en el paladar, una experiencia que rinde homenaje a la tierra que lo vio nacer y a la creatividad que lo define.

La maestría con la que el tequila se infusiona con los cítricos naturales resalta la conexión profunda entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Es una experiencia que no solo satisface el paladar, sino que también rinde homenaje a la rica herencia de México.

Foto: cortesía

El espíritu de la tarde mexicana: Altos Infusionado con café natural

Para aquellos que buscan la fusión entre el espíritu del tequila y el cálido abrazo de la tarde mexicana, Altos Infusionado con Café Natural se erige como la elección perfecta. México es reconocido mundialmente por su café de calidad excepcional, y Altos rinde tributo a esta tradición al combinarla con el emblemático tequila. Cada sorbo es un viaje sensorial que lleva a los amantes del tequila a las laderas de las montañas donde el café se cultiva y cosecha con esmero. El sabor tostado del café se une en armonía con la dulzura natural del agave, creando una experiencia única que trasciende las fronteras de los destilados convencionales.

La experiencia de Altos Infusionado con Café Natural es como una tarde mexicana capturada en una botella. Cada sorbo es como el primer trago de un café recién preparado en la tranquila serenidad de la naturaleza mexicana. El agave y el café se entrelazan, creando una sinfonía de sensaciones que transporta a los bebedores a un estado de armonía y satisfacción.

Un homenaje al pasado y un brindis por el futuro

La historia de Altos Tequila está profundamente arraigada en la tradición, pero su mirada está fija en el horizonte de posibilidades que la innovación puede ofrecer. Con Altos Infusionado con Cítricos Naturales y Altos Infusionado con Café Natural, la destilería demuestra que el tequila es un lienzo en blanco para la creatividad y el ingenio.

Pernod Ricard, una de las figuras más prominentes en el mundo de los vinos y licores y el n°2 a nivel global, respalda con orgullo esta innovación. Nicolas, comparte su entusiasmo: "Esta es una apuesta fuerte para Pernod Ricard en todo el mundo, se ha desarrollado por varios años. House of Tequila produce y Pernod Ricard distribuye. Es un orgullo y un gran reto para las dos empresas. Queremos hacer de esta innovación, que no existe en el mercado, un éxito en el mundo del tequila".

Apostar tan fuerte por Altos Infusionado significó una serie de retos para House of Tequila y Pernod Ricard los cuales no cegaron las intenciones de desarrollar una infusión de alta calidad: “Esto lleva casi tres años, el desarrollo del proyecto. Voy a usar el ejemplo de cítrico. Cítrico es infusionado con limón y mandarina. Tú dices: pero no es muy complicado, limón y mandarina. La primera cosa que descubres es que la mandarina no se produce todo el año. Después, tú tienes que elegir tus socios de negocio, en términos de proveedores de limón y de mandarina, que estén la gente que lo produce de la manera que tú lo quieres utilizar. Para ser 100% natural

Altos Infusionado no solo es una creación culinaria, es una historia de amor por México. Busca entrelazar en su sabor las raíces profundas de la tierra mexicana. Las infusiones de cítricos y café son un homenaje a los sabores familiares que han estado presentes en la vida cotidiana de los mexicanos durante generaciones. El resultado es un tequila que trasciende el mero consumo y se convierte en un recordatorio de la riqueza culinaria y cultural de México.

Foto: cortesía

"La idea es encontrar los sabores que al consumidor mexicano le gustan y que se pueda tomar entre amigos, con familia, en momentos de quedarse en la mesa y tomarse un trago responsablemente", comparte Nicolas. El objetivo no es solo crear una bebida, sino forjar momentos de amistad, convivencia y memorias compartidas alrededor de un trago.

Un brindis para descubrir

En un mundo donde la innovación es la brújula que guía el camino, Altos Tequila se adelanta con confianza hacia lo desconocido. Altos Infusionado con Cítricos Naturales y Altos Infusionado con Café Natural son testigos de la audacia que Altos Tequila exhibe al combinar lo tradicional con lo inesperado. Estos dos nuevos miembros de la familia de tequilas 100% agave son una invitación a explorar, descubrir y saborear lo que el futuro de los destilados tiene reservado.

La nueva línea de tequilas infusionados de Altos Tequila marca un hito en la historia del tequila, llevando a los amantes de esta bebida icónica en un viaje sensorial sin igual.

La innovación no es solamente la razón de este tequila sino la comodidad también pues se ha pensado en el consumidor que no necesariamente es un experto en coctelería pero que gusta de tomar su tequila de manera diferente.

Foto: cortesía

“A quien estamos dedicando esta innovación, es un consumidor que dice: mira, me gustaría poder tomarme un trago en restaurantes, en lugares, pero también en mi casa. Un tequila que puedo tomar sencillo, con o sin hielo, porque sí sabe a tequila, con un toque de sabor, o en un trago más largo, pero que no me hagas un cóctel complicado, porque yo en casa no tengo 45 ingredientes”

Forjando el futuro del tequila con innovación y pasión

En última instancia, las infusiones de Altos Infusionado con Cítricos Naturales y Altos Infusionado con Café Natural son una manifestación de la esencia de México. Cada sorbo es un homenaje a la rica cultura culinaria del país, una expresión de innovación en el mundo del tequila y un llamado a los corazones de quienes valoran tanto la tradición como la evolución. Altos Infusionado no es solo una bebida; es una experiencia que capta la esencia de México y la comparte con el mundo, un brindis a la creatividad, la amistad y los momentos compartidos alrededor de la mesa. Porque quien importa es el consumidor mexicano.

Foto: cortesía

Y esto lo tienen bien claro con Altos Infusionado porque para ellos el corazón de este tequila está en le consumidor y su paladar.

“Mira, al final te voy a decir algo. Este tequila Altos Infusionado, el consumidor mexicano es quien va a decidir cuándo y cómo se lo toma, ¿ok? La manera en que lo hemos hecho es siempre pensamos que esto es para festejar, para celebrar con amigos, con familia, momentos así, de convivencia.